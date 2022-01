"A murit, la vârsta de 73 de ani, un distins om politic – Attila Kelemen, parlamentar in cinci legislaturi, liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor, vicepresedinte in Colegiul medicilor veterinari, vicepresedinte al Federatiei Ecvestre Romane si membru in Jokey Club Romania", scrie Adrian Năstase pe blogul personal.

"De asemenea, Attila Kelemen a fost presedintele Asociatiei chinologice din Mures.

De-a lungul anilor, am colaborat in plan politic si parlamentar – mai ales in perioada 2000-2004. Putini oameni am cunoscut cu un asemenea echilibru, sensibilitate si respect pentru cuvantul dat. O vreme am colaborat si in cadrul AGVPS iar in 2006, când eram afectat de hărtuirea politica ce incepuse după alegeri, mi-a oferit un pui de visla, Arthur, care are acum 15 ani si care a supravietuit unei grele operatii suportate in toamna. Revenit in Bucuresti, de la Cornu, in seara asta, m-am dus să-l mângâi pe botul albit de batrânete. Si mi-am amintit de nenumaratele conversatii avute cu distinsul partener de politica si de generatie, Attila Kelemen, inclusiv invitatia pe care mi-a adresat-o recent de a-l vizita in Mures cand am mers la Reghin si Lăpusna. Din păcate, timpul nu a mai avut răbdare…

A plecat, grabit, sa conduca atelajele de cai din ceruri.

Dumnezeu sa-l odihnească!

Condoleante familiei!", a mai scris Năstase.