Afaceristul, care ar putea fi reținut pentru 24 de ore din cauza acuzațiilor care planează asupra sa, a declarat că nu a intenționat să fugă cu copiii și că a fost pus într-o situație dificilă, neavând altă opțiune decât să îi ia cu el. „Nu voiam să merg nicăieri cu copiii, ce era să fac? Să-i abandonez? Dvs știți care e poziția mea față de autoritățile române. Am ajuns în situația asta cu copiii din cauza nedreptății care s-a făcut. (...) Erau 3 răpitori, am vorbit în italiană cu ei. ( ...) Am înțeles că mama nu a respectat înțelegerea făcută cu răpitorii și i-au adus la mine”, a spus Marțian în fața presei.

Omul de afaceri susține că nu avea cunoștință despre identitatea celor care au facilitat transportul copiilor, afirmând că aceștia ar fi fost răpitori cu care mama copiilor ar fi avut o înțelegere.

Copiii au fost găsiți în Serbia și aduși în România

Cei trei frați, care au fost dați dispăruți în județul Hunedoara, au fost găsiți joi în orașul Nis, Serbia, alături de tatăl lor. Potrivit autorităților, copiii se aflau sub supravegherea unei bone atunci când au dispărut din satul Sântandrei. Tatăl, Adrian Marțian, avea un ordin de protecție care îi interzicea să se apropie de cei mici.

Polițiștii sârbi i-au predat pe cei trei copii, împreună cu tatăl lor, autorităților române, vineri dimineață, la Punctul de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I. De aici, toți au fost transportați în județul Hunedoara, dar în mașini separate. O anchetă a fost deja demarată pentru a clarifica modul în care copiii au fost scoși din țară și au ajuns în Serbia.

Cei trei copii, Marțian Antonio Adrian (11 ani), Marțian Rania Adriana (9 ani) și Marțian Raisa Antonia (7 ani), au fost luați din satul Sântandrei, Hunedoara, unde se aflau în grija bonei. Autoritățile încearcă să stabilească circumstanțele dispariției lor și implicarea tatălui, care avea interdicția de a se apropia de copii din cauza unui ordin de protecție emis împotriva sa.

Ancheta continuă pentru a determina toate detaliile acestui caz, în timp ce Adrian Marțian ar putea fi acuzat de răpirea propriilor copii, deși acesta neagă orice vinovăție și aruncă responsabilitatea asupra mamei lor.