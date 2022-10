”Ministerul Finanţelor, prin ANAF, a încercat să execute. Executarea silită este suspendată de ceva timp, acolo este un concordat preventiv, între creditor şi companie, la fel, creditorul are posibilitatea să treacă şi la executarea garanţiilor dar în următoarea perioadă înţeleg că o să existe o întâlnire. Am văzut în spaţiul public punerea unor etichete pe ministru, ministerele nu sunt conduse ca SRL, să nu fie înţeleasă greşit afirmaţia mea. Există departamente autonome, asupra cărora ministrul nu are voie să intervină, cum este la ministerul Finanţelor zona de trezorerie şi datorie publică. La fel şi în zona administrării companiilor de stat, avem câteva comitete care funcţionează autonom”, a spus ministrul Finanțelor, potrivit News.ro.

Câciu a precizat că, din ce a înţeles, ”urmează o întâlnire cu această companie, pentru a se stabili foarte clar dacă mai are sau nu capacitate de a merge mai departe”.