Adolescenta de 14 ani, din Târgu Jiu, NU s-a aflat la prima ABATERE. Noi imagini în care agresează o minoră, făcute publice

Un nou filmuleț ce o are în prim-plan pe adolescenta în vârstă de 14 ani care a agresat de curând o fată cu un an mai mică decât ea au început să ruleze în spațiul public. Este vorba despre de o alta minoră agresată de fata din Târgul Jiu. Noile imagini au făcut ca poliția să se autosesizeze și să aduca părțile implicate, alături de familiile acestora, la audieri.

În imagini se poate auzi vocea fetei-agresoare care îi spune noii sale victime: "Dacă mă întrebă cineva dacă am dat în tine, mă, te joc în picoare, ascultă-mă bine!"

Anterior acestui nou caz aparut in media, fata in varsta de 14 ani este anchetata intr-un alt dosar, tot de agresiune asupra unor minore. În prezent, aceasta se află sub control judiciar pentru o lună de zile după ce a participat alături de alte adolescente la lovirea și umilire unor fete, în vârstă de 12 și, respectiv, 13 ani. În acest interval, tânăra va fi nevoită să meargă la poliție periodic. Pe fir a intrat și protecția copilului, care a demarat o anchetă în acest sens. Inițial, aceasta a fost reținută pentru 24 de ore și introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Părinţii minorilor au fost și ei sancţionaţi cu câte 500 de lei.