Ce au transmis anchetatorii?

Dosarul (nr. 6177/2/2025) îl vizează pe inculpatul identificat în anchetă drept Iancu Lucas Alexandre, care, potrivit DIICOT, a transmis, în perioada 21–23 septembrie 2025, mesaje electronice prin care anunța presupuse atacuri armate cu scopul de a crea panică şi intimidare. În transmiterea acestor mesaje ar fi fost implicată şi o minoră de 14 ani.

Magistrații ICCJ au stabilit repunerea cauzei pe rol pentru judecarea într-un complet de divergenţă şi au fixat un termen ulterior, dar, în esenţă, au respins, cu majoritate, contestația adolescentului împotriva măsurii arestării preventive pronunțate de Curtea de Apel București la 26 septembrie 2025. Hotărârea Curţii Supreme este definitivă.

Procurorii DIICOT probează faptele sub aspectul infracțiunii de amenințare, ca act de terorism. Conform comunicatului procuraturii, mesajele au fost trimise către aproximativ 1.000 de adrese de e-mail ale unor instituții educationale, medicale, unităţi de poliţie, televiziuni şi alte organisme publice, generând un val de apeluri şi verificări în mai multe judeţe.

Mesajele conţineau amenințări explicite cu comiterea unor atacuri armate şi referiri la producerea unui „masacru”, texte care, spun anchetatorii, urmăreau să provoace un impact psihologic puternic asupra populației şi instituțiilor vizate. Ancheta caută acum să stabilească împrejurările exacte ale transmiterii acelor e-mailuri şi rolul fiecărei persoane implicate.

Adolescentul a fost reţinut şi arestat preventiv la sfârșitul lunii septembrie; măsura a fost menţinută pe parcursul procedurilor judiciare ulterioare. Pe lângă cercetarea penală, ancheta include strângerea de probe digitale şi audieri ale persoanelor implicate sau vizate de ameninţări.

Parchetul DIICOT şi organele de poliţie continuă administrarea probelor, iar dosarul va fi judecat în continuare în faţa instanţelor.

În funcţie de concluziile anchetei şi ale expertizelor, tânărul riscă să fie trimis în judecată pentru infracţiuni care pot atrage pedepse severe, având în vedere natura şi amploarea ameninţărilor.