"Este in spital, la Bucuresti, are o fractura nazala. Nu stim cat va mai dura. Asteptam sa vedem daca va fi operata sau ce vor decide doctorii.

Momentan e cat de cat mai bine fata de cum a fost", a afirmat tatal fetei, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Barbatul a povestit ca fiica sa de 15 ani a avut o relatie de doua luni de zile cu tanarul de 17 ani. "Au avut o relatie de prietenie. A fost iubitul ei. Primul ei iubit, nu a mai avut pana acuma. Cand si-a dat seama de comportamentul agresiv, s-a despartit. Au inceput fel si fel de amenintari. Eu mai am si o fata mai mica. A zis ca le violeaza. M-am pomenit cu el la poarta. Am facut plangere la Politie, in urma cu o luna de zile. Cand ieseam cu fata de la scoala. Am incercat sa vorbesc cu el si cand nu eram atent m-a lovit", a povestit tatal adolescentei.

"Cealalta fata ii e frica sa mearga la scoala pentru ca el se afla in libertate. Nu poate sa stea un asemenea individ in libertate. El fiind liber prin oras, trebuie sa stau dupa fata, sa o pazesc", a mai spus barbatul.

El a precizat ca in prezent sunt 3 plangeri de agresiune, lovire si hartuire formulate pe numele tanarului.

"A lovit-o pana nu a mai putut. E tentativa de omor. Nu poti sa dai asa cand persoana e inconstienta", a declarat tatal fetei.

Politia efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub infractiunea de loviri si alte violente. Minorul a fost retinut pentru 24 de ore, a fost internat la un centru din Alexandria, dar a plecat. Am cerut internarea acestuia in cadrul unei unitati spitalicesti de la raza municipiului Teleorman, dar nu s-a putut fiind minor si trebuind sa fie insotit. In continuare se efectueaza in prezent cercetari pentru stabilirea si propunerea de masuri legale, a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Teleorman, Iulian Orbesteanu.