Potrivit unui anunț publicat pe site-ul travel.state.gov, măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie și vizează țări precum Bhutan, Botswana, Republica Centrafricană, Guineea, Guineea-Bissau, Namibia și Turkmenistan.

În total, 13 țări — toate, cu excepția a două, situate în Africa — se află acum pe această listă, ceea ce face ca procesul de obținere a unei vize americane să devină inaccesibil pentru tot mai mulți solicitanți, conform AP News.

Garanțiile, cuprinse între 5.000 și 15.000 de dolari, sunt menite, potrivit oficialilor americani, să descurajeze depășirea perioadelor de ședere permise. Plata sumei nu garantează acordarea vizei, dar banii pot fi restituiți în cazul respingerii cererii sau al respectării condițiilor de ședere.

Aceasta este cea mai recentă măsură dintr-o serie de inițiative prin care administrația Trump a înăsprit regulile de intrare în SUA, cerând, printre altele, interviuri obligatorii, furnizarea istoricului din rețelele sociale și detalii extinse despre deplasările și locuințele anterioare ale solicitanților.

Cele șapte țări nou incluse se alătură Mauritaniei, statului Sao Tome și Principe, Tanzaniei, Gambiei, Malawiei și Zambiei, care au fost adăugate pe listă în cursul anului precedent.