Record de turiști, schimbări pe măsură

Anul 2025 a adus un nivel fără precedent al turismului în statele membre ale Uniunii Europene, unde s-au înregistrat nu mai puțin de 3,1 miliarde de nopți de cazare. Spania a condus clasamentul, cu 366,7 milioane de nopți, confirmând statutul de destinație preferată a europenilor.

O mare parte dintre acești turiști au ales hotelurile în detrimentul altor forme de cazare. Însă experiența clasică de hotel este pe cale să se schimbe radical, iar oaspeții vor trebui să se obișnuiască cu reguli complet noi în anii următori.

2030, anul care schimbă totul în camerele de hotel

Uniunea Europeană a stabilit deja un termen clar pentru implementarea completă a noilor măsuri: anul 2030. Până atunci, hotelurile din toate statele membre vor trece printr-un proces de transformare dictat de cerințe stricte privind sustenabilitatea.

La baza acestor schimbări stă Regulamentul (UE) 2025/40, adoptat cu scopul de a reduce drastic utilizarea ambalajelor de unică folosință și de a promova politici mai prietenoase cu mediul. Deși actul normativ a intrat în vigoare încă de anul trecut, aplicarea lui se va face treptat, începând din 2026, scrie 20minutos.

Una dintre cele mai vizibile consecințe ale acestui regulament vizează produsele de igienă oferite în camerele de hotel.

Dispar sticluțele pe care toți le luau acasă

Clasicele recipiente mici de șampon, gel de duș sau loțiune, pe care mulți turiști le considerau „bonusuri” ale sejurului și le strecurau în bagaj la plecare, vor deveni istorie.

De la 1 ianuarie 2030, aceste produse ambalate individual vor fi complet eliminate din hotelurile din Uniunea Europeană. Practica de a le lua acasă ca suveniruri va dispărea odată cu ele, întrucât astfel de ambalaje nu vor mai fi disponibile deloc.

Ce vor găsi turiștii în loc

În locul recipientelor de unică folosință, hotelurile vor fi obligate să adopte soluții reutilizabile. Produsele de igienă vor fi oferite prin dozatoare reîncărcabile, montate în camere sau în băi.

Astfel, șamponul, gelul de duș, loțiunile și celelalte articole de toaletă vor rămâne disponibile pentru oaspeți, însă într-un format complet diferit, care nu mai permite transportul acestora acasă.

Această schimbare face parte dintr-un plan mai amplu al Uniunii Europene de a reduce cantitatea de plastic utilizată și de a limita impactul asupra mediului, prin eliminarea ambalajelor de unică folosință din cât mai multe domenii.

