Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a transmis vineri un mesaj categoric privind evoluția cursului valutar, excluzând orice posibilitate ca moneda euro să scadă sub pragul de 5 lei în viitorul apropiat.

Întrebat direct dacă euro ar putea coborî sub 5 lei, Isărescu a răspuns ferm, râzând: „Categoric nu.”

Acesta a explicat că BNR nu a mai intervenit pe piață din timpul verii pentru a menține stabilitatea, iar acest lucru indică faptul că piața monetară internă și piețele valutare sunt mulțumite de combinația actuală dintre cursul de schimb, dobânzi și mișcările de capital. „Euro nu va putea scădea sub 5 lei. […] Nu avem de ce să tulburăm piața”, a adăugat el.

Stabilitatea relativă a cursului valutar este atribuită, potrivit Guvernatorului, intrărilor de capital și de fonduri europene. Aceasta demonstrează că piețele – atât cea monetară internă, cât și cea valutară externă – sunt confortabile cu nivelul actual al ratei dobânzii la lei și cu nivelul cursului de schimb.

Pe 14 noiembrie 2025, cursul BNR indica o ușoară apreciere a euro la 5,0847 lei, în timp ce dolarul american a coborât la 4,3768 lei.

Specialiștii menționează că pentru o scădere a euro ar fi necesar ca rata inflației din România să fie semnificativ mai mică decât cea din zona euro, fapt care ar consolida leul. În prezent, însă, România înregistrează constant o inflație mai mare decât cea din zona euro.