"Oamenii politici gândesc cu totul și cu totul altfel decât oamenii obișnuiți. Ei nu gândesc niște perspective de real, de cotidian. Au o gândire atipică. Au punctele țintă montate pe agenda politică, nu pe cea națională. Scopul e de a rămâne în pozițiile de putere. De aceea avem acum exclusă agenda națională de către cei de la PNL, căci despre ei vorbim. Ei ne-au afectat viața noastră pentru că au dat peste cap viața de guvernare.

Circul va continua, dar după 25 ușor mai potolit, din underground. Președintele Klaus Iohannis a fost cel mai puțin criticat. Spre surpriza mea, stând și verificând informațiile, am aflat că Iohannis e foarte precis și sigur în acțiuni. Știe ce dorește, controlează situația. A avut întâlniri și cu Ludovic Orban și cu Florin Cîțu (...), fără să dea foc partidului, fără să rupă PNL, iar după să se așeze la masă să lucreze.

Nu se renunță la Florin Cîțu. USUR PLUS are alternativa de a merge în opoziție dacă nu agrează varianta. M-a surprins că președintele nu e atât de pasiv cum credeam. Noi am vrea să se termine cu isteria asta și să se așeze la masa guvernării", a afirmat jurnalista.