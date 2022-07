photoartbyralf.com , un studio foto boutique lansat in inima Bucurestiului in zona Charles de Gaulle specializat pe Contemporary Portraiture, Glamour, Personal Branding & Fine Art Portraits lanseaza campania Fabulous Over 40. Proiectul urmareste femeia moderna peste 40 de ani, femeia frumoasa, eleganta, inteleapta, implinita, femeia care a acumulat multiple experiente de viata si pe care le impartaseste si inspira.