Excavările au loc fără nicio autorizație, iar Consiliul Local „nu a fost informat" despre aceste lucrări, susțin USR-iștii. În toamnă, „pe același spațiu", este prevăzut să înceapă construirea „Cartierului pentru Justiție", proiect finanțat de Banca Mondială cu 220 de milioane de euro, mai spun aceștia.

„USR PLUS condamnă abuzul primarului Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, care, fără niciun fel de autorizaţie, excavează un teren din centrul Bucureştiului, susţinând că va construi un parc, deşi, în toamnă, pe acelaşi spaţiu, începe construirea unui proiect finanţat de Banca Mondială cu 220 de milioane de euro. De trei zile, primarul Robert Negoiţă ignoră "Cartierul pentru Justiţie", proiect demarat încă din 2005, pentru care Banca Mondială a alocat 220 de milioane de euro, aducând pe terenul "Esplanada" din centrul Bucureştiului utilaje şi muncitori care excavează zona, de la una din societăţile Primăriei, Algoritm Construcţii SRL. (...) Fără să aibă un proiect publicat, primarul Negoiţă vrea să valorifice şi fundaţia din beton şi fier care se găseşte pe terenul "Esplanada", deşi fierul şi betonul reprezintă bunuri ale statului român, iar primarul Sectorului 3 urmăreşte să le valorifice în scop propriu", susţinea USR PLUS înainte cu o lună să se petreacă tragedia în care au murit doi oameni.

La scurt timp după ce USR PLUS aatras atenția asupra escavărilor ilegale, s-a produs accidentul grav în care cinci muncitori au fost prinşi sub un mal de pământ. Trei dintre ei au fost îngropaţi până la talie, reuşindu-se scoaterea lor în viață, însă doi au fost complet acoperiţi cu pământ. După o căutare care a durat în total aproape șase ore, cei doi au fost găsiți decedați.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a transmis, luni seară, un mesaj după accidentul produs în centrul Capitalei, în urma căruia doi muncitori străini au murit, iar trei au ajuns la spital. „Este o zi tristă şi dificilă pentru comunitatea noastră”, a transmis edilul.

Postarea a atras însă numeroase comentarii negative, cei care l-au criticat pe Negoiță acuzând lipsa măsurilor de securitate pe șantier, dar și faptul că muncitorii lucrau în cea mai fiebinte perioadă a zilei.

„Suntem alături de muncitorii răniți și sperăm să se recupereze cât mai repede. Legat de lucrări, am fost în teren și cu unii dintre colegii mei de la cosniliul local și am observat că nu exisită nicio autorizație de construcție. La lucrarea de peste drum de Biblioteca Națională am sesizat Garda de Mediu și Inspectoratul de Stat în Construcții. Niciuna dintre aceste instituții nu au primit documete care să avizeze lucrările, din cunoștințele mele. Colegii mei au stat de vorbă cu primarul Robert Negoiță și au făcut o interpelere scrisă. Au primit un răspuns scandalos care spunea că era vorba despre lucrări de igienizare”, a spus Ana Ciceală, consilier general din partea USR PLUS.