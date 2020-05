Actorul de comedie Fred Willard, cunoscut pe rolul din "Modern Family", a murit la vârsta de 86 de ani

"Tatăl meu a murit liniştit aseară la fantastica vârstă de 86 de ani. Era în continuare activ, lucra şi ne-a făcut fericiţi până la sfârşit. L-am iubit mult. Ne va fi dor de el pentru totdeauna", a anunţat ea într-un scurt comunicat.



În afară de comedia "Modern Family", Fred Willard (1933, Ohio) a jucat în filme precum "For Your Consideration", "Mighty Wind" sau "This Is Spinal Tap".



Actorul, cunoscut pentru abilităţile sale de improvizaţie, a fost nominalizat de patru ori la premiile Emmy, de trei ori (în 2003, 2004 şi 2005) pentru interpretarea personajului Hank în "Everybody Loves Raymond" şi, mai recent, pentru rolul lui Frank Dunphy din "Modern Family".



În ultimii ani el şi-a dedicat cariera serialului "Modern Family", ultima lui apariţie fiind însă în noua comedie "Space Force", alături de Steve Carell care va fi lansată pe platforma Netflix pe 29 mai.



Printre filmele în care a jucat îndrăgitul actor se numără şi comediile "American Wedding", "Very Important Perros", "Roxanne", sau "Harold & Kumar Go to White Castle".