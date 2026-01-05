Cum s-a produs accidentul?

La fața locului au intervenit rapid echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș. Inițial, pompierii de la Detașamentul Mioveni au fost mobilizați cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, fiind sprijiniți de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate, forțele de intervenție au fost suplimentate ulterior cu o autospecială destinată transportului victimelor multiple, precum și cu încă un echipaj SMURD.

Potrivit primelor date furnizate de ISU Argeș, toate cele opt persoane implicate în accident au fost evaluate medical la locul evenimentului. După acordarea primului ajutor, victimele – trei adulți și cinci minori – au fost preluate de echipajele medicale și transportate la unități spitalicești pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care continuă cercetările la fața locului.