În mașină se aflau patru tineri care se întorceau după o noapte petrecută în club, iar impactul devastator a provocat moartea lui Pietro Silva Orrego, fiul de 19 ani al unui cunoscut cardiolog italian.

Mașina, proiectată în două direcții diferite

SUV-ul, un model Brabus de 700 de cai-putere, a lovit în zorii zilei de duminică un Opel Corsa pe drumul care leagă Milano de Cinisello Balsamo și Sesto San Giovanni. Forța coliziunii a fost atât de mare încât Mercedesul s-a rupt în două: partea din față, cu motorul și roțile, a fost aruncată în rondul de pe mijlocul șoselei, iar cabina s-a răsturnat pe carosabil. Fragmentele mașinii au fost împrăștiate pe sute de metri, scena semănând cu urmările unei explozii.

În urma accidentului a izbucnit și un incendiu, stins rapid de pompieri și de ploaia torențială care lovea orașul, relatează Corriere della Sera.

Șofer fără permis, implicat într-o încercare de inducere în eroare

Investigațiile preliminare indică faptul că la volanul Mercedesului se afla un tânăr de 20 de ani care nu deținuse niciodată permis de conducere. După producerea accidentului, acesta ar fi fugit de la fața locului și s-ar fi întors câteva minute mai târziu încercând să se prezinte drept trecător și salvator.

El a susținut că ar fi coborât dintr-un tramvai și ar fi intervenit pentru a ajuta victimele, ba chiar s-a prezentat cu haine pătate de sânge și un pantof lipsă. Poliția a descoperit însă încălțarea lui printre resturile Mercedesului, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au dovedit că nu fusese niciodată în tramvai. Un medic aflat întâmplător în zonă a confirmat ulterior că tânărul era chiar șoferul vehiculului.

Victime și răniți

În afara tânărului de 19 ani care și-a pierdut viața, o femeie de 30 de ani a suferit răni grave, iar alte două persoane au fost rănite ușor, printre ele și șoferul Opelului, un bărbat de 32 de ani din Napoli.

Situația juridică se complică și din cauza faptului că acesta din urmă a ieșit pozitiv la un test preliminar pentru droguri. Autoritățile trebuie să stabilească dacă substanțele au fost consumate recent sau în trecut.

Anchetă în desfășurare: telefoane confiscate și detalii în curs de clarificare

Pentru a reconstitui cu exactitate ce s-a întâmplat înainte de impact, procurorii au decis confiscarea telefoanelor tuturor ocupanților din Mercedes. Anchetatorii vor să afle dacă șoferul folosea telefonul în timpul condusului sau dacă tinerii filmau cu puțin timp înainte de accident.

Moartea lui Pietro Silva Orrego complică suplimentar ancheta, iar procurorii urmează să stabilească măsurile ce se impun în cazul tânărului de 20 de ani care ar fi condus SUV-ul de lux.