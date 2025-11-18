Accidentul a avut loc pe bulevardul Uverturii din București, la intersecție cu Apusului, în zona Lidl, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Infotrafic București și Ilfov.

Conform comentariilor la postarea menționată, o mașină ar fi intrat în oamenii care așteptau în stație,.

În imaginile postate pe un al grup de Facebook dedicat traficului din București și județul Ilfov se pot vedea mai multe echipaje de intervenție care au fost trimise la fața locului. Aceeași sură vorbește și despre existența unor victime multiple.

Până la ora transmiterii acestei știri nu există însă informații oficiale legate de acest eveniment rutier, nici de posibilele victime sau cauzele producerii evenimentului rutier.

Vom reveni cu informații pe măsură ce le vom avea.