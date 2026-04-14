Biciclist care a ignorat culoarea roșie a semaforului

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Timiș, un bărbat în vârstă de 57 de ani, aflat pe bicicletă, ar fi traversat strada pe trecerea pentru pietoni pe culoarea roșie a semaforului electric.

În acel moment, acesta a intrat în intersecția de la Calea Șagului, unde a fost lovit de o motocicletă condusă de un bărbat de 35 de ani.

Motociclistul circula regulamentar pe bulevardul Dâmbovița

Conform datelor preliminare, motociclistul se deplasa pe bulevardul Dâmbovița, dinspre strada Ana Ipătescu, iar la intersecția cu Calea Șagului s-a produs impactul cu bicicleta pătrunsă în traversare pe culoarea roșie a semaforului.

Coliziunea a fost violentă, iar ambele persoane implicate au fost rănite în urma accidentului.

Intervenția echipajelor medicale

La fața locului au intervenit echipaje medicale care au acordat primul ajutor atât biciclistului, cât și motociclistului. Ulterior, cei doi bărbați au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

În urma evenimentului rutier, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească cu exactitate circumstanțele producerii accidentului și gradul de responsabilitate al fiecărei părți implicate.

Autoritățile continuă cercetările pentru clarificarea completă a situației.