UPDATE - Din primele informații transmise de la fața locului, se pare că accidentul rutier a avut loc după ce șoferul mașinii Logan a ignorat culoarea roșu de la semafor și nu a acordat prioritate.

Trafic afectat și intervenție rapidă

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate mai două autovehicule, impactul fiind unul puternic. La locul evenimentului au ajuns echipaje de poliție, ambulanță și pompieri, care intervin pentru acordarea primului ajutor victimelor și pentru asigurarea zonei.

Circulația în zonă este îngreunată, iar autoritățile le recomandă șoferilor să evite pe cât posibil artera și să folosească rute alternative.

La acest moment, informațiile privind numărul exact al persoanelor rănite nu sunt confirmate oficial. Echipajele medicale evaluează victimele la fața locului, urmând ca acestea să fie transportate la spital, dacă situația o impune.

Coliziune pe Bulevardul Dimitrie Cantemir / Sursa foto - Info Trafic

Ancheta, în desfășurare

Polițiștii rutieri au demarat cercetări pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Nu este exclus ca viteza sau neatenția în trafic să fi contribuit la producerea coliziunii, însă concluziile vor fi stabilite după finalizarea investigațiilor.

Autoritățile urmează să ofere detalii suplimentare pe măsură ce intervenția se desfășoară și datele sunt confirmate oficial. Situația rămâne în dinamică.