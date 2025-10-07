În noaptea trecută, pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș au intervenit pe Autostrada A1, la pasajul DJ 704H, în urma unui accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului au acționat o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj SAJ.

Trei persoane au fost asistate medical și transportate ulterior la spital.

Pe lângă acordarea primului ajutor, pompierii au asigurat și măsuri de prevenire a incendiilor pentru siguranța tuturor celor implicați.