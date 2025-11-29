Accident grav în Timișoara: 3 victime, inclusiv un copil. Șoferul vinovat a fugit

În urma impactului violent, trei persoane au fost rănite, între care și o fetiță de 8 ani. Foto/ISU
Un accident rutier grav a avut loc pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara, după ce un șofer a intrat pe contrasens și a lovit în plin un alt autoturism. Evenimentul s-a soldat cu victime, iar forțele de intervenție se află la fața locului.

În urma impactului violent, trei persoane au fost rănite: șoferul în vârstă de 39 de ani al autoturismului lovit, o femeie de 39 de ani și o fetiță de 8 ani, ambele pasagere în aceeași mașină.

Situația s-a complicat deoarece șoferul care a provocat accidentul a părăsit imediat locul faptei, fără a primi încuviințarea poliției. Autoritățile au demarat imediat cercetările pentru identificarea și prinderea acestuia.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, șoferul fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.