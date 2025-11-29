În urma impactului violent, trei persoane au fost rănite: șoferul în vârstă de 39 de ani al autoturismului lovit, o femeie de 39 de ani și o fetiță de 8 ani, ambele pasagere în aceeași mașină.

Situația s-a complicat deoarece șoferul care a provocat accidentul a părăsit imediat locul faptei, fără a primi încuviințarea poliției. Autoritățile au demarat imediat cercetările pentru identificarea și prinderea acestuia.

Polițiștii au întocmit un dosar penal, șoferul fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.