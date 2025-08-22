Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat că incidentul a avut loc pe Calea Sighișoarei, la intrarea pe strada Valea Rece, iar la volanul autoturismului se afla un bărbat în vârstă de 56 de ani.

Potrivit reprezentanților instituției, victimele, ambele de sex masculin, au fost încadrate la cod roșu și cod galben și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Ulterior, minorii au fost transportați de echipajele SAJ și SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu-Mureș.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate timp de zeci de minute.