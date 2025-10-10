Accident deosebit de grav pe o șosea din județul Cluj. Un bărbat a murit pe loc, alte 6 persoane, inclusiv minori, au fost transportate la spital - VIDEO

In accident au fost implicate 3 autoturisme (foto Dej 24)
Accident rutier deosebit de grav în zona localității clujene Livada. Un bărbat a murit, iar patru femei și două minore au fost transportate la spital. Având în vedere amploarea evenimentului, s-a intervenit cu mai multe autospeciale de descarcerare și ambulanțe.

Pompierii au intervenit de urgență pentru extragerea victimelor. Un bărbat a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipele de salvare au aplicat manevre de resuscitare. Alte patru persoane erau conștiente și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul unui bărbat. Alte șase persoane primesc îngrijiri medicale, urmând a se stabili cine va fi transportat la spital” – transmite ISU Cluj.

La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de descarcerare, patru ambulanțe SMURD (inclusiv una de terapie intensivă mobilă) și trei echipaje SAJ, inclusiv de la punctului de lucru Jucu.