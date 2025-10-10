Pompierii au intervenit de urgență pentru extragerea victimelor. Un bărbat a fost găsit în stop cardio-respirator, iar echipele de salvare au aplicat manevre de resuscitare. Alte patru persoane erau conștiente și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

„Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor, a fost declarat decesul unui bărbat. Alte șase persoane primesc îngrijiri medicale, urmând a se stabili cine va fi transportat la spital” – transmite ISU Cluj.

La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de descarcerare, patru ambulanțe SMURD (inclusiv una de terapie intensivă mobilă) și trei echipaje SAJ, inclusiv de la punctului de lucru Jucu.