Scene șocante după accidentul de TIR de la Constanța. Șoferul, agresat de poliția locală: „Dă-i pe el! Dă-i la coaste!” - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Imagini șocante din timpul intervenției Poliției Locale, după accidentul grav de la Constanța – Tomis Nord, provocat de șoferul unui TIR care a pierdut controlul volanului și a lovit numeroase mașini, inclusiv un autobuz în care se aflau călători. După ce vehiculul de mare tonaj s-a oprit, polițiștii locali au intervenit în forță, iar folosirea aparent disproporționată a mijloacelor din dotare a stârnit un val de revoltă pe rețelele de socializare. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, în special asupra minorilor.

În imaginile surprinse imediat după impact, șoferul este bruscat de polițiștii locali, lovit cu picare folosesc inclusiv spray iritant-lacrimogen, după cum arată un clip video postat de Focus Press.

Mai mult, în timp ce unul dintre polițiști îl stopește cu spary iritant pe bărbatul aflat în cabină, o altă persoană, probabil tot polițist, îl indeamnă. Dă pe el! Dă-i la coaste!"

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Șeful Poliției Locale Constanța a declarat că a fost solicitat un raport complet al intervenției, urmând să se stabilească dacă sunt necesare cercetări suplimentare.

Reacția vine după ce, în spațiul online și în presă, au apărut numeroase comentarii critice privind intervenția aparent disproporționată a polițiștilor locali.

Ulterior, cadrele medicale SMURD l-au preluat pe bărbat întins pe targă, constatându-i o glicemie extrem de scăzută , ceea ce ar fi explicat pierderea controlului asupra vehiculului.

" În urma accidentului au rezultat 2 victime, respectiv o femeie (conducătoare auto) și conducătorul ansamblului, despre care există indicii că ar avea afecțiuni medicale preexistente.

Șoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul ", a transmis IPJ Constanţa.