Donald Trump a invocat miercuri, la audierea sa sub jurământ în faţa procuroarei generale din New York, Letitia James, de cel puţin 440 de ori dreptul său de nu-i răspunde la întrebări, în virtutea celui de-al 5-lea amendament al Constituţiei SUA, relatează mass-media americane citate joi de AFP. Fostul preşedinte republican al SUA a fost interogat miercuri mai multe ore la Manhattan în biroul celei mai înalte magistrate din statul New York, Letitia James, o afro-americană aleasă din rândurile democraţilor. Ea investighează din 2019 într-un proces civil suspiciunile de fraude fiscale şi financiare ale grupului familial Trump Organization.