„Cu mare tristețe trebuie să anunțăm că am pierdut un coleg drag după aterizarea de urgență din 23 decembrie 2024”, au scris reprezentanții companiei într-o postare pe X.

„ Gândurile și cele mai profunde condoleanțe sunt alături de familia colegului nostru și cei dragi în acest moment dificil”, se mai arată în comunicat.

Airbus A220-300 era în drum de la București la Zurich pe 23 decembrie. Potrivit companiei aeriene, aparatul a avut probleme cu un motor, iar fumul s-a răspândit în cabina și cockpit. Prin urmare, avionul a trebuit să aterizeze la Graz, Austria. Aeroportul din Graz a fost închis câteva ore. Din cauza frecvenței scăzute în acea seară, alte zboruri nu au fost afectate.

Potrivit reprezentanților aeroportului, ocupanții și echipajul au fost nevoiți să părăsească aeronava prin tobogane de urgență după ce au aterizat pe pistă fără probleme.

