Voica Theodoru a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, după dispariția tatălui său.

În același mesaj, ea i-a adus un omagiu profund celui care, spune ea, „a luptat până la ultima zbatere de pleoape pentru România adevărată și pentru bieții noștri români”.

Voica Theodoru evocă imaginea tatălui ei ca pe un „voievod” al cerului, care își continuă misiunea „în escadrila din Ceruri”, ducând cu el tricolorul românesc și credința într-o Românie Mare și Liberă.

La începutul acestui an, generalul Theodoru a fost vizat în mai multe anchete deschise de către procurorii DIICOT pentru o așa-zisă lovitură de stat, lucru care nu s-a dovedit nici cu probe, nici cu documente, fiind clasate anumite aspecte din această anchetă.