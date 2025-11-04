Inițiativa aparține companiei La Box Médicale și a fost implementată deja în localitatea Saint-Georges-Motel, aflată la aproximativ o oră de Paris.

La exterior, cabinetul ambulant seamănă cu un container de construcții, dar interiorul oferă o mică clinică echipată cu stetoscop, tensiometru, termometru, oximetru, dermatoscop și otoscop. Pacienții folosesc singuri aparatele sub supravegherea medicului, iar ulterior li se eliberează o rețetă.

Pentru Dominique Tournatory, în vârstă de 63 de ani, experiența a fost surprinzător de simplă și eficientă: „Am primit un cod ca să pot intra în cabină și am vorbit cu un medic care m-a sfătuit foarte bine. Mi s-a părut foarte practic, totul a mers extrem de repede”, a declarat el.

Criza medicală din zonele rurale franceze

Saint-Georges-Motel, cu doar 880 de locuitori, se confruntă cu dificultăți în accesul la servicii medicale. Primarul Jean-Louis Guirlin explică: „În cele 14 comune din jur, fiecare medic are în medie 1.600 de pacienți. Avem o doctoriță excelentă la cinci kilometri, dar ea are peste 2.200 de pacienți.”

Regiunea este considerată un „deşert medical”, adică zone cu servicii insuficiente, conform autorităților franceze. Ministerul Sănătății precizează că aproape 90% din țară se confruntă cu acest fenomen, iar peste șase milioane de francezi nu au medic de familie.

Tehnologia ca răspuns la deficitul de medici

Sébastien Touchais, director operațional la La Box Médicale, explică: „Nu trebuie neapărat să formăm mai mulți medici și să-i trimitem peste tot. Dacă tehnologia ne permite să depistăm problemele rapid și din timp, trebuie să profităm de asta.”

Deocamdată, boxele oferă consultații cu medici generaliști, dar compania plănuiește să includă psihologi în viitor. „Scopul e să reducem timpul dintre apariția unei probleme și începerea tratamentului, să oferim prevenție mai bună”, afirmă Touchais.

Reacția sindicatelor medicilor

Federația Medicilor din Franța avertizează că telemedicina modifică profund relația dintre pacient și doctor, iar examinările de la distanță nu pot înlocui contactul direct: „Tratamentul la distanță poate fi incomplet, mai ales dacă pacientul este consultat de fiecare dată de alt medic.”

Touchais respinge aceste critici: „Dacă mergeți într-un centru medical tradițional, nici acolo nu e garantat că veți vedea același doctor de fiecare dată. În plus, la consultațiile video există o fișă medicală accesibilă oricărui medic.”

O soluție accesibilă și rapidă

Combaterea „deşerturilor medicale” este o prioritate pentru guvernul francez. Premierul Sébastien Lecornu a promis că până în 2027 fiecare cetățean va avea acces la un serviciu medical la maximum 30 de minute distanță. Până atunci, soluții precum containerele medicale pot asigura acces rapid la consultații.

Primarul Guirlin subliniază că pentru Saint-Georges-Motel, containerul a fost cea mai ieftină opțiune: „Datorită subvențiilor, costă comunitatea doar 6.000 de euro pe an până în 2029.”

Pacienții apreciază eficiența sistemului. Dominique Tournatory explică: „Nu înlocuiește doctorul, dar e o completare excelentă. Poți alege rapid un interval liber și primești sfat imediat. Eu chiar cred că e un sistem foarte bun.”

Până în 2028, La Box Médicale plănuiește să instaleze 1.000 de containere medicale în toată Franța, extinzând accesul rapid la servicii de sănătate chiar și în zonele complet lipsite de medici.

