Apar noi informații scandaloase în dosarul generalului Cătălin Zisu. Mirabela Dauer era menționată în documente ca fiind plutonier major, în rezervă, pentru a primi locul de veci în cimitirul Militar, spun procurorii. Cântăreața are calitatea de martor în dosarul controversat. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere Mirabelei Dauer, însă, nu am primit un răspuns.