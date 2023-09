Polițistul care lucrează la penitenciarul de Maximă siguranță a fost bătut cinci foști deținuți. Scandalul ar fi izbucnit în urma unor divergențe pe tema dedicațiilor muzicale.

În urma loviturilor polițistul a ajuns la spital cu mai multe răni, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală.



"Polițiștii deplasați la fața locului au constanta că în urma unui conflict spontan, barbatuld e 37 de ani ar fi fost agresat fizic de o persoana necunoscuta. In urma evenimentului, acesta a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital. In cauza, politistii au deschis un posar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire si alte violențe", a declarat Mateescu Andreea-Maria, agent de politie.



Cei care l-au bătut pe polițist sunt cunoscuți sub numele de Picolo, Furnică și Iulian Florin Siclitaru, fratele unei judecătoare din Craiova, condamnat la 3 ani de detenție după ce, în primăvara lui 2013, a condus drogat și a ucis doi tineri.