50 de persoane din Șuțești, izolate la domiciliu după ce au lucrat într-o localitate buzoiană intrată în carantină

„Sâmbătă dimineață am discutat cu dl Cristi Codreanu, primarul comunei Șuțești, și am convenint să îi identificăm pe toți cei care au mers la muncă în comuna Râmnicelu din județul Buzău, recomandându-le să rămână in casă până vom primi concluziile epidemiologilor.



Listele au fost transmise la DSP, doamna dr. Gavrilescu recomandând autoizolarea voluntară la domiciliu, ca măsură preventivă, neavând până în acest moment vreo persoană cu simptome sau date din care să rezulte că avem vreun contact al unui buzoian infectat,” a declarat prefectul Cătălin Boboc.



Primarul a convocat o ședință CLSU ȘUȚEȘTI, pentru astăzi, la ora 13, în cadrul căreia va stabili modul în care vor sprijini familiile izolate.