În ultimele 24 de ore, fenomenele hidrometeorologice au produs efecte în 35 de localități din 19 județe (AB, BC, BH, BN, BR, CV, DB, GL, HR, HD, IL, IS, IF, MS, NT, PH, SM, VS și VN) și municipiul București, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) România.