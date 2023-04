Iata cele 5 retete de aperitive cu ciuperci care nu trebuie sa-ti lipseasca de pe masa de Paste, recomandate de divahair.ro.

1. Aperitive cu ciuperci umplute cu creveti

Pentru 12 portiii de astfel de aperitive cu ciuperci si creveti, vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

- 400 g creveti decorticati;

- 3 cepe;

- 12 ciuperci mari;

- 4 linguri de smantana;

- Ulei de masline;

- Patrunjel tocat;

- Sare si piper.

Mai intai, spala bine ciupercile si desprinde-le piciorusele, pe care le vei toca. Intr-o tigaie, caleste ceapa in putin ulei de masline. Adauga apoi piciorusele tocate ale ciupercilor si patrunjelul. Lasa-le sa se caleasca circa 10 minute, dupa care pune si crevetii. Adauga sare si piper si, dupa alte 5 minute, poti lua tigaia de pe foc. Amesteca si smantana in aceasta compozitie si incepe sa umpli ciupercile. Asaza-le intr-o tava pe care apoi o vei introduce in cuptor timp de 15 minute. Aperitivele cu ciuperci umplute cu creveti se servesc calde.

2. Madlene cu ciuperci

Pentru 8 portii de madlene cu ciuperci vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

- 80 g faina;

- ½ plic de praf de copt;

- 100 g ciuperci;

- O lingura de patrunjel tocat;

- 2 oua;

- 15 g branza rasa;

- 2 linguri de ulei;

- Sare si piper.

Incepe prepararea acestor aperitive cu ciuperci cu spalarea si tocarea ciupercilor si a patrunjelului. Caleste apoi ciupercile in tigaie cu putin ulei, pana cand apa pe care o lasa se evapora complet. Adauga si patrunjelul tocat.

Separat, amesteca galbenusurile cu faina. Bate albusurile spuma, insa nu prea mult, pentru ca aceasta nu trebuie sa devina foarte tare. Adauga albusurile batute peste galbenusurile amestecate cu faina, apoi praful de copt, branza rasa, uleiul, sarea si piperul. Peste aceasta compozitie pune si ciupercile, amesteca usor si toarn-o in forma speciala pentru madlene. Introdu aperitivele cu ciuperci la cuptor, la foc mediu, pentru circa 10-15 minute.

3. Clatite cu ciuperci si carne de curcan

Aceste aperitive cu ciuperci si carne de curcan sunt pe cat de banale, pe atat de gustoase. Pentru 12 portii, vei avea nevoie de urmatoarele ingrediente:

Pentru clatite:

- 300 g faina;

- 3 oua;

- 300 ml lapte;

- Un varf de cutit de sare;

- Ulei pentru prajit.

Pentru umplutura:

- 40 g unt;

- 500 g ciuperci;

- 500 g carne de curcan;

- 4 linguri de smantana;

- 4 lingurite de patrunjel tocat;

- Doua oua;

- Sare si piper.

Pentru a prepara clatitele, amesteca faina, ouale, laptele si sarea, apoi, cu ajutorul unui polonic, pune cate putin din aceasta compozitie in tigaia cu ulei incins. Cat timp coci clatitele, ocupa-te si de umplutura pe baza de ciuperci.

Pune untul la topit intr-o tigaie, adauga ciupercile si lasa-le sa se caleasca timp de aproximativ 8 minute, pana devin aurii. Dupa scurgerea celor 8 minute, adauga si bucatile de carne de curcan, sare si piper. Amesteca bine ingredientele, apoi toarna si smantana in tigaie si continua sa amesteci incet inca 5 minute. In fine, adauga patrunjelul tocat si ia tigaia de pe foc. Umple clatitele cu aceasta compozitie, ruleaza-le si aranjeaza-le intr-o tava unsa cu putin ulei. Unge clatitele cu un amestec format din oua, sare si piper si introdu-le 15 minute la cuptorul preincalzit.

Aperitivele cu ciuperci si carne de curcan se servesc calde.

4. Aperitive cu ciuperci si ficat de gasca sub forma de macarons

Desi termenul "macarons" ne duce cu gandul la acele delicii dulci si frumos colorate, iata ca exista si variante de macarons care nu se consuma la desert, ci la aperitiv. Pentru 6 portii de aperitive cu ciuperci si ficat de gasca ai nevoie de:

- 12 ciuperci;

- 150 g ficat de gasca;

- Zeama de la o lamaie;

- 200 ml ulei de masline;

- Sare si piper.

Spala bine ciupercile si separa palariile de picioruse, apoi stropeste-le cu zeama de lamaie. Intr-o oala, pune apa, sare, ulei si piper, adauga atat palariile, cat si piciorusele ciupercilor si lasa-le sa fiarba la foc mic timp de o ora. Dupa scurgerea timpului, scoate ciupercile si lasa-le sa se raceasca. Mixeaza piciorusele in blender, apoi adauga-le peste ficatul de gasca. Amesteca bine cele doua ingrediente cu ajutorul unei furculite. Umple palariile ciupercilor cu aceasta compozitie si lipeste-le una de alta pentru a le da aspect de macarons.

5. Miniquiche-urile, aperitive cu ciuperci pentru oameni cu gusturi rafinate

Pentru a prepara 12 portii de miniquiche-uri delicioase, ai nevoie de:

- 50 g ciuperci;

- 50 g jambon;

- 3 oua;

- ½ l lapte;

- 100 g faina;

- Patrunjel;

- Sare si piper.

Intr-un castron, amesteca ouale cu laptele si cu faina. Sareaza si pipereaza compozitia, apoi adauga jambonul taiat, ciupercile tocate si patrunjelul. Amesteca bine ingredientele si toarna compozitia in forme speciale de tarta. Introdu aceste aperitive cu ciuperci la cuptor, la foc mediu, pentru 30 minute. Miniquiche-urile se pot servi atat reci, cat si calde.