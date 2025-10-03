Patru din zece români se tem că locuința lor ar putea fi afectată de furtuni, iar trei din zece se tem de riscul de inundații – arată studiile sociologice realizate recent de IRES, la solicitarea UNSAR.

Realitatea confirmă aceste îngrijorări: în ultimii 16 ani, aproximativ 43.000 de locuințe au fost afectate de furtuni. Asta înseamnă că, în fiecare an, în medie, sunt avariate 2.700 de proprietăți – echivalentul numărului de locuințe dintr-o comună întreagă.

În tot acest interval, companiile de asigurări membre ale Uniunii Asigurătorilor au achitat despăgubiri în valoare de 168 milioane lei pentru daune provocate de furtuni. Cea mai mare daună plătită anul trecut a fost de 400.000 lei.

Un român din trei vrea să-și facă atât asigurare obligatorie, cât și facultativă

Faptul că, în ultimii ani, fenomenele meteorologice au devenit tot mai severe și mai frecvente îi determină pe mulți români să acorde o atenție sporită tipului de asigurare. Astfel, 33% dintre cei chestionați au afirmat că vor încheia ambele polițe de asigurare pentru locuință (obligatorie și facultativă) în anul următor, în creștere cu 3 puncte procentuale față de anul trecut.

