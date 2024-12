„Pe 24 ne prezintă că se schimbă, se preschimbă termenul stabilit inițial pe 13 ianuarie. Și avem termen pe 30 decembrie. La prima vedere, dom'le, e ok că ne judecăm mai repede.

Dar problema este că a apărut un nou judecător în dosar. Nu știm de ce. Judecător care este președintele secției a noua a Curții de Apel București. Și nu știm nici de ce componența acestui complet ce unul s-a schimbat, fiind înlocuit judecătorul care era președinte al secției a 8-a, cu un judecător care este președinte al secției a 9-a. Mai mult decât atât, uite, eu de exemplu, după ce s-a îregistrat dosarul, eu nu am știut pe ce adresă de e-mail s-a trimit actul în dosar. Față de ordinea cronologică a evenimentelor, inclusiv învestirea noului guvern, inclusiv aceste informații pe surse că se va da o hotărâre de guvern pentru organizarea de noi alegeri, eu am bănuiala legitimă că completul de judecată și preschimbarea termenului s-au făcut tocmai pentru a se respinge cererea pe 30 decembrie, astfel încât guvernul să zică, doamne, acțiunea respectivă nu are nicio relevanță, a fost deschisă de instanță și organizăm alegeri potrivit celei de a doua hotărâri a Curții Constituționale”, a spus avovara Elena Radu.