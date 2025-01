”Anul 2024 este cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice în România, temperatura medie anuală fiind de 12,9916 de grade Celsius, iar abaterea termică de 2,7163 de grade Celsius faţă de media perioadei 1991-2020, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. De asemenea, 2024 a fost confirmat şi de Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S) ca fiind cel mai cald an înregistrat la nivel global şi primul an calendaristic în care temperatura medie globală a depăşit cu 1,5°C nivelul preindustrial”, a transmis, vineri, Ministerul Mediului.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că ne aflăm într-o eră în care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai periculoase

”Aceste recorduri pe care le-au anunţat colegii mei de la ANM nu fac decât să ne îngrijoreze şi să sublinieze ceea ce ştiam: este o eră în care efectele schimbărilor climatice devin din ce în ce mai periculoase. Asta pentru că aduc din ce în ce mai des fenomene meteo extreme: secete, inundaţii, furtuni puternice, incendii de vegetaţie şi aşa mai departe. Aşadar, trebuie să regândim cum abordăm lucrurile”, a afirmat ministrul Mediului.