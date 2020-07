Caz halucinant, în jud. Bacău. Eleve drogate și abuzate sexual, polițiști implicați

Potrivit sursei citate, in dosar sunt inculpate pana acum 30 de persoane, 11 dintre inculpati incheind cu procurorii un acord de recunoastere a vinovatiei.

În actul de sesizare se arata ca faptele prezentate s-au consumat in cadrul oferit de o cladire cu destinatie de depozit situat pe o stradă din municipiul Bacau.



"În interiorul acestui spațiu, pe parcursul unei perioade care a durat mai bine de patru ani, inculpatul S. M. a angrenat societatea constituită în jurul său – de altfel deosebit de eterogenă prin asocierea unor oameni de afaceri, cu funcționari publici purtători ai autorității de stat, persoane cu trecut infracțional sau elevi ai liceelor băcăuane - în practica curentă a abuzului de alcool, droguri și substanțe psihoactive, prostituție și spectacole cu caracter erotic", se arata in rechizitoriul intocmit in acest dosar.

Liderul gruparii este acuzat de punere la dispozitie a unui local pentru consumul ilicit de droguri, trafic de droguri, cumparare de influenta, complicitate la savarsirea infractiunii de cumparare de influenta, folosirea prostitutiei infantile in forma continuata, act sexual cu un minor, proxenetism, pornografie infantila si sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.



Intre inculpati sunt trei politisti:



- AURSULESI RAZVAN - GABRIEL, agent de politie, pentru savarsirea infractiunii de folosire a prostitutiei infantile, in forma continuata



- HUIBAN ADRIAN BOGDAN, agent de politie, pentru savarsirea infractiunii de efectuare fara drept de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive



- BUJOR VASILICA, agent de politie, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.



Potrivit acetora, "comportamentul la limita moralitatii si in conflict acut cu legislatia penala, s-a propagat si in afara incintei depozitului, membrii anturajului implicandu-se intr-o serie de manopere ce vizau rezolvarea unor probleme legale, prin metode aflate in afara oricaror cadre si determinari institutionale".



Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bacau.