1. Lumini lasate noaptea sau faruri neoprite: Dacă îți lași farurile aprinse între 8 și 10 ore după ce mașina a fost închisă, aceștia vor probabilitate să descarce bateria. Este important să verifici întotdeauna dacă farurile sunt stinse atunci când nu le folosești.

2. Sistem de entertainment: Ascultarea muzicii sau a emisiunilor radio în mașină poate fi distractivă, dar seacă bateria masinii. În timp ce unele sisteme au un mod de economisire a energiei, acestea nu sunt întotdeauna fiabile.

3. Utilizarea sistematică a încărcătorului pentru dispozitive mobile: Încărcătoarele de dispozitive pot consuma energie din bateria masinii și pot duce la descărcarea acesteia în timp. Este important să nu lăsați încărcătoarele conectate atunci când nu sunt în utilizare.

4. Incarcarea defectuoasa: Daca sistemul de incarcare nu functioneaza corect, bateria masinii se poate descarca chiar si in timp ce conduceti.

5. Alternator defect. Un alternator auto reincarca bateria si da putere anumitor sisteme electrice cum ar fi lumini, radio, aer conditionat, si ferestre automate, scrie dailydriven.ro. Daca alternatorul are o dioda proasta, bateria se poate descarca. Dioda alternatorului care nu este functionala poate provoca supraincarcarea circuitului chiar si atunci cand motorul este oprit, si veti sfarsi dimineata cu o masina care nu va porni.

6. Aerul condiționat sau încălzirea: Sistemul de aer condiționat sau încălzirea sunt esențiale pentru confortul în mașină, dar folosirea lor poate descărca rapid bateria. Folosiți-le inteligent, cât este nevoie și dezactivați-le când nu mai sunt necesare.

7. Cablurile bateriei corodate sau slabite: Sistemul de incarcare nu poate incarca bateria in timpul condusului daca conexiunile bateriei au corodat. Acestea ar trebui sa fie verificate pentru murdarie sau semne de coroziune si curatate folosind o carpa sau o periuta de dinti. Cablurile de baterie slabite fac dificila pornirea motorului, deoarece nu pot transfera eficient curentul electric.

8. Baterie veche: Daca bateria este veche sau slaba, aceasta nu va tine o incarcare completa bine. In cazul in care masina dumneavoastra in mod constant nu va porni, este posibil ca bateria sa fie uzata.

9. Pornitul și oprirea frecventă a mașinii: Dacă trebuie să faci o serie de opriri scurte cu mașina ta, acest proces poate avea un impact mare asupra bateriei. Dacă mașina este oprită pentru o perioadă scurtă de timp, bateria trebuie să furnizeze suficientă energie pentru a porni motorul.

10. Temperatura extrema: Fie extrem de cald sau rece, temperaturile pot provoca adunarea cristalelor de sulfat. In cazul in care masina este lasata in astfel de conditii pentru prea mult timp, acumularea de sulfat poate afecta durata de viata a bateriei pe termen lung.

Ar trebui sa inlocuiti, in general, bateria la masina la fiecare 3-4 ani. In cazul in care este veche sau slab intretinuta, bateria poate muri in mod regulat.

