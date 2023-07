Poate fi dificil sa scapam de aceasta obicei greu de controlat, dar exista cateva intrebari pe care le putem pune in momentele in care simtim nevoia de compulsivă de mâncare pentru a ne ajuta sa identificam cauzele profunde.

Iata 10 intrebari pe care trebuie sa le pui atunci cand simti acea pofta de mancare in exces:

1. Simt nevoia sa mananc deoarece mi-e foame sau pentru ca sunt plictisit sau stresat?

Primul pas in combaterea mancatului compulsiv este sa identifici adevarata cauza a nevoii tale de a manca. Este posibil sa fii foarte obosit doar pentru ca ai avut o zi lunga, dar este posibil sa nu mananci cu adevarat din cauza foamei. În schimb, pofta poate fi determinata de faptul ca esti plictisit sau stresat. Incearca sa determini daca esti cu adevarat infometat sau daca este doar mintea ta care iti joaca feste.

2. Ce simt acum?

Este important sa-ti intrebi ce simti in momentele in care simti nevoia de mancare in exces. Este posibil sa te simti anxios sau tulburat. Este posibil sa fi avut o zi lunga si sa simti o nevoie de confort. Indiferent de ceea ce simti, este important sa le identifici si sa le adresezi, in loc sa ascunzi prin mancat.

3. Ce anume ma face sa am impulsul sa mananc?

Uneori este posibil sa identifici cauza nevoii de mancare. Poate fi simplu de ceva ce ai vazut sau de care te-ai gandit. Este posibil sa fi auzit pe cineva vorbind despre o friptura de vita sau de o portie imensa de ciocolata si sa fi simtit nevoia sa mananci imediat ce ai auzit. In loc sa mananci impulsiv, incearca sa identifici exact ce anume te face sa simti nevoia de mancare.

4. Ce mancare vreau cu adevarat?

Cand ajungi sa simti nevoia de mancare, intreaba-te ce anume vrei cu adevarat sa mananci. Poate fi ceva specific, cum ar fi o pizza cu blat gros sau o alta mancare specifica unei bucatarii. Sau poate fi doar un tip general de mancare, cum ar fi dulciurile sau alimentele bogate in grasimi. Daca identifici ce vrei cu adevarat, poti sa-ti satisfaci pofta prin alegerea unei alternative mai sanatoase si astfel sa-ti satisfaci dorinta fara sa-ti compromiti dieta si sanatatea.

5. Cat de mult mananc in mod obisnuit?

Daca ai obiceiul de a manca prea mult atunci cand simti nevoia de mancare, este important sa te intrebi cat de mult mananci de obicei. Poate fi posibil sa ai o nevoie obisnuita mai mare de mancare decat iti trebuie cu adevarat. Incearca sa iti stabilesti portiile in functie de nevoile tale reale si sa renunti la mancatul impulsiv.

6. Ce poate sa declanseze aceasta pofta de mancare?

Este important sa te intrebi care sunt factorii declansatori ai acestei pofte de mancare si sa incerci sa-i eviti in viitor. Poate sa fie vorba de anumite situatii sau de anumite alimente de care nu trebuie sa te apropii sau pur si simplu de o stare mentala negativa.

7. Am mancat de curand?

Chiar daca ai senzatia ca ai mancat de curand, poate ca nu ai mancat suficient sa iti satisfaci nevoia de mancare. Inainte de a-ti satisface pofta, asigura-te ca ai mancat corect si ca ai luat o portie care sa iti permite sa iti indeplinesti nevoile.

8. Ce pot face in loc sa mananc aceasta mancare nesanatoasa?

Daca simti nevoia de a manca in exces, exista multe alternative care pot satisface pofta ta fara sa iti afecteze sanatatea. Poti sa incerci sa mananci fructe, legume sau cereale integrale. Acestea iti vor satisface pofta si in acelasi timp iti vor furniza organismului nutrimentele de care acesta are nevoie.

9. Ce se va intampla daca mananc aceasta mancare?

Inainte de a lua o decizie in privinta mancarii, gandeste-te la consecintele pe termen lung pe care aceasta le va avea asupra organismului tau si a starii tale generale. Poate decide sa mananci altceva sau pur si simplu sa incerci sa eviti sa manance obsesiv.

10. Cum ma voi simti dupa ce mananc aceasta mancare?

Este important sa te intrebi cum te vei simti dupa ce mananci acea mancare. Daca stii ca te vei simti vinovat si rusinat dupa ce o consumi, este posibil sa trebuiasca sa te abtii de la consumarea acelui aliment pentru binele tau emotional si mental.