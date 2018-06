Situaţia în care creierul ajunge să se autodistrugă

In cadrul unui studiu recent, oamenii de stiinta au descoperit ca somnul insuficient, pe o perioada mai lunga de timp, face ca un numar mare de neuroni si sinapse sa dispara. Chiar si atunci cand somnul este recuperat, practic amanat, acest rau nu mai poate fi reparat.

Echipa de cercetatori, condusa de Michele Bellesi, de la o universitate din Italia, a examinat creierul unor cobai privati de somn si pe cel al unor cobai bine odihniti, observand ca, in cazul primului grup, erau sterse in timpul zilei niste sinapse considerate inutile, asa cum ar trebui sa se intample noaptea, in timpul somnului. Numai ca aceste sinapse erau unele necesare, de care animalul avea nevoie, deci avea loc o eroare, arata Science Alert.



In plus, dispareau si neuroni - procesul e unul normal in timpul somnului - pentru reinnoirea creierului. Nu e insa unul normal atunci cand organismul nu doarme, pierzandu-se neuroni de altfel functionali, care nu ar trebui anihilati.



