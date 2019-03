Simona Halep, în optimi la Indian Wells. Ar putea recuceri locul 1 WTA!

Simona Halep, în optimi la Indian Wells

Simona Halep a avut un meci complicat în turul III la turneul Indian Wells din California, dar a reușit să treacă în două seturi de sportiva din Ucraina, Kateryna Kozlova.

Simona Halep - Kateryna Kozlova 7-6 (3), 7-5. Meciul a fost dificil și i-a testat nervii Simonei. După ce a clacat de două ori în ambele seturi, jucătoarea noastră trece în optimi.



Simona Halep a arătat semne de nervozitate în setul inaugurual al partidei cu Kateryna Kozlova. În game-ul șapte, românca de 27 de ani a lovit cu racheta de pământ. Românca a reușit să se impună greu și muncit.

Simona Halep va juca în optimi contra învingătoarei partidei Marketa Vondrousova (61 WTA) - Jelena Ostapenko (22 WTA), meci care se joacă după miezul nopții.

După eliminarea Petrăi Kvitova, locul 1 WTA a rămas o afacere între Simona Halep și Naomi Osaka. În actualul scenariu, Halep e obligată să ajungă cel puţin în finală pentru a fi din nou lider mondial.

În acelaşi timp, Osaka, deținătoarea titlului şi principala favorită, trebuie să fie eliminată în turul următor, în care o întâlneşte pe americanca Danielle Collins, cap de serie numărul 25.

Dacă sportiva japoneză trece şi de Collins, lucrurile sunt şi mai clare. Simona Halep va urca pe prima poziţie doar în cazul în care va reedita succesul din 2015 de la Indian Wells, iar Osaka nu avanasează până în ultimul act.

Ce a declarat Simona Halep imediat dupăvictoria în fața lui Kozlova. „Mulțumesc fanilor care au venit să mă susțină, datorită lor am reușit să câștig azi. Am avut multe emoții când am jucat pe această arenă mare, am încercat să fac totul pentru victorie. Nu am mai jucat împotriva ei și a fost greu să găsesc ritmul, dar sunt mândră că am reușit să trec", a explicat Simona la final, pe teren.

Simona a fost întrebată cum s-a simțit în 2015, când a câștigat Indian Wells și a luat trofeul. Simona a glumit pe seama lui: „Țin minte că a fost foarte greu, sper ca acum să fiu mai puternic și să pot să-l ridic".

A fost prima confruntare dintre cele doua sportive, care nu s-au mai intalnit vreodata in circuitul WTA. La acest turneu, Simona Halep a jucat un singur meci, trecand usor de Barbora Strycova, 6-2, 6-4.

Simona Halep a trecut în forță în turul 3 la Indian Wells, după ce a zdrobit-o în două seturi 6-2, 6-4 pe Barbora Strycova. Simona Halep a început cu dreptul turneul din California, arătând o bună dispoziţie de joc şi o pregătire fizică optimă.

Simona Halep a avut un prim set remarcabil, în care a obținut 3 break-uri și a profitat de cele 17 greșeli neforțate ale cehoaicei, încheind setul cu 6-2, după 39 de minute.

Lucrurile au mers bine și în setul al doilea pentru Simona Halep, dar jocul a fost mai strâns și victoria a fost decisă în urma unui singur break obținut de româncă.

Simona Halep s-a calificat în turul 3, acolo unde o va întâlni pe Katerina Kozlova, care a trecut de Aliaksandra Sasnovich, scor 6-4, 2-6, 6-0. Halep și Kozlova nu s-au mai întâlnit în circuitul WTA.

Pentru calificarea în turul 3, Simona Halep va primi 48.775 de dolari şi 65 de puncte WTA.

Simona Halep se află la a noua participare la turneul american, pe care l-a câștigat în 2015, într-o finală cu Jelena Jankovic și a mai jucat două semifinale, în 2014 și 2018.

Ce a declarat Simona Halep după victoria din turul 2 de la Indian Wells: "Am încredere în mine, știu cum joacă Strycova și cred că reușesc mereu mă adaptez la jocul ei. Mă bucur că am revenit aici, chiar dacă astăzi condițiile au fost mai dificile pentru că a bătut puțin vântul. A fost însă la fel pentru amândouă. Le mulțumesc oamenilor că au venit să mă vadă. Le mulțumesc tuturor, nu doar românilor, pentru că știu că am mulți fani aici. Simt dragostea lor, de aceea am atât de multă energie atunci când vin aici. Vreau să dau tot ce am mai bun și să mă lupt pentru fiecare punct".

Indian Wells 2019 se anunță deja un turneu cu eliminări surprinzătoare. Mai multe sportive de top, pe care Simona Halep le-ar fi putut întâlni în fazele următoare ale competiției, au părăsit deja turneul după turul al doilea.

Bianca Andreescu, tânăra canadiancă de origine română, este și ea o surpriză. Una foarte plăcută. A reușit o nouă victorie, a 23-a de anul acesta, și este și ea în turul al treilea al competiției.