Simona Halep. Cum s-a îmbrăcat Simona Halep la Madrid. Toţi au rămas uimiţi de îndrăzneala ei

Simona Halep

Simona Halep a dat dovadă că nu mai este jucătoarea sfioasă de altădată. Numărul 1 WTA a devenit mai îndrăzneaţă şi mai sigură pe calităţile ei. Jucătoarea noastră a ajuns la Madrid, acolo unde se pregăteşte pentru turneul patronat de Ion Ţiriac. Galeria Foto.

Tricoul pe care l-a purtat Simona Halep la antrenamentul de la Caja Magica a atra atenţia tuturor.

Simona Halep a purtat un tricou personalizat, pus la dispoziţie de Nike, cu un mesaj "războinic", în limba engleză: "Give me the ball and get the f.. out of my way" (trad. Dă-mi mingea şi dispari din calea mea).

Turneul de la Madrid se dispută între 7 şi 13 mai, iar Simona Halep a câştigat această competiţie în două rânduri, în 2016 şi 2017.

Tricoul pe care l-a purtat Simona Halep, în Galeria Foto.

