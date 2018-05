Simona Halep primeşte veşti minunate.Serena Williams se răzbună pe Ţiriac, dar asta o ajută pe Halep

Serena Williams a anunţat că nu va participa la turneul de la Madrid, patronat de Ion Ţiriac. Competiţia va avea loc în perioada 7-13 mai.

Americanca a luat această decizie în urma conflictului mediatic pe care l-a tot avut cu omul de afaceri român, în ultimele zile.

"Serena are 36 de ani şi 90 de kilograme. Parcă îmi doresc altceva pentru tenisul feminin", a spus Ion Ţiriac, după care Serena Williams a răspuns: "Mereu am spus că oamenii au dreptul o opinie. E clar că tenisul feminin este mai mult decât mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeţi-mă! O să am o discuţie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaraţie sexistă! Poate că este un om ignorant".

Astfel, în urma acestei decizii, scăpată de Serena Williams, Simona Halep are cale liberă spre titlul de la Madrid.