Simona Halep, US Open / Simona Halep, umilită! Fără precedent în tenisul mondial

Simona Halep

Simona Halep, US Open / Simona Halep, 26 de ani, numărul 1 WTA, va juca primul meci la US Open, împotriva jucătoarei Kaia Kanepi, astăzi, de la ora 18:00.

Simona Halep, US Open / După ce a fost umilită la Roland Garros, Simona Halep are parte de acelaşi tratament şi la la US Open, a scris capital.ro.

Dacă la Paris a fost trimisă să joace şi pe terenuri de antrenament, în timp ce pe arena centrală evoluau jucătoare ce nu erau nici măcar în top 10, Simona Halep nu va juca nici în SUA pe stadionul central, cel puțin deocamdată.

Simona Halep, US Open / Noua arenă Louis Armstrong de la Flushing Meadows a fost inaugurată acum câteva zile cu un meci demonstrativ de dublu, iar Simona Halep va disputa aici prima partidă oficială de la turneul american, nu pe terenul central, Arena Arthur Ashe.

Azi, de la ora 18.00, Simona Halep o va întâlni pe Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 WTA, în primul tur al US Open 2018, ultimul grand slam al anului.

MECIURILE ROMÂNILOR LA US OPEN, AZI, 27 AUGUST

În afara Simonei Halep, tot azi, la US Open, vor juca Irina Begu (58 WTA), care o întâlnește pe Jennifer Brady (66 WTA) și Ana Bogdan (74 WTA), care se va duela cu o jucătoare venită din calificări.

Mihaela Buzărnescu, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu și Marius Copil vor intra în competiție mâine.

Meciurile de astăzi:

Mihaela Buzărnescu (30 de ani, numărul 20 WTA) - Marketa Vondrousova (19 ani, numărul 102 WTA)

Sorana Cîrstea (28 de ani, numărul 52 WTA) - Alison Riske (28 de ani, numărul 76 WTA)

Monica Niculescu (30 de ani, numărul 61 WTA) - jucătoare venită din calificări

Marius Copil (27 de ani, numărul 82 ATP) - Marin Cilic [7] (29 de ani, numărul 7 ATP)