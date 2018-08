Semnele unui ficat bolnav. Cele mai clare simptome

Un ficat bolnav poate face ca organismul sa aiba foarte mult de suferit. Tocmai de aceea este indicat sa stim care sunt cele mai clare simptome, avand in vedere ca ficatul, cel mai mare organ din corp, care cantareste in jur de 3,5 kilograme, indeplineste unele functii vitale. Mai mult, chiar daca bolile de ficat nu sunt foarte multe la numar, pot fi letale.

Ficatul are rolul de a secreta bila pentru absorbtia grasimilor, detoxifiaza organismul, eliminand toxinele din sange, asimilate din substante precum drogurile sau alcoolul.



Mai mult, filtreaza sangele curatandu-l de toxine, descompune substantele chimice nocive si metabolizeaza carbohidratii, grasimile, zaharurile si vitaminele pe care le inmagazineaza pentru functionarea optima a creierului.



Ficatul ajunge sa fie bolnav in primul rand din cauza obiceiurilor alimentare proaste si a consumui de alcool in exces. Astfel, principala cauza a imbolnavirii ficatului este mancatul in exces, in special de alimente grase sau bogate in zahar si consumul de alcool peste masura, acesta din urma putand sa duca la ciroza, boala mortala.

