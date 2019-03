Fost șef al SRI avertizează: România, posibilă țintă pentru teroriști după discursul lui Dăncilă

Declarații riscante: România creează dușmănii în țări cu organizații teroriste

Fostul director al Serviciului Român de Informații (SRI), Costin Georgescu, trage un semnal de alarmă după declarațiile recente ale premierului Viorica Dăncilă cu privire la mutarea ambasadei la Ierusalim, declarații care au atras un val de nemulțumire din țările arabe.

Fostul șef al SRI este de părere că declarațiile din SUA ale premierului Viorica Dăncilă strică relațiile bune ale României cu țările arabe, inclusiv cu cele care găzduiesc bazele unor organizații teroriste. "Asta ne creează dușmănii, care nu știi unde duc", a declarat Costin Georgescu la Realitatea TV.

"Declarația respectivă ne creează probleme care, mie, ca fost director al unui serviciu de informații, vă spun sincer că mă face să îmi fie frică de alte posibile aspecte pe termen lung. Mă refer la următorul lucru. Începem să ne stricăm relațiile cu țările din zona respectivă și să nu uităm că acolo se găsesc și bazele unor organizații teroriste. Noi am fost întotdeauna evitați pentru că am știut să ținem echilibrul, am avut o relație foarte bună cu Israelul, dar și cu țările arabe, inclusiv cu Palestina. Noi avem o ambasadă a Palestinei la București și nu de acum, ci de ani de zile", a spus Costin Georgescu în cadrul emisiunii "Lupta pentru România" de la Realitatea TV.

Potrivit fostului șef al SRI, România are o tradiție față de Orientul apropiat, dar și de Nordul Africii. Problema mutării ambasadei nu este una nouă,arată Georgescu, dar nu e problema României, ci privește state mult mai puternice, cum ar fi SUA, Rusia sau China.

România a fost evitată până acum de orice atac terorist islamist pentru că a deținut întotdeauna un rol de echilibru între Israel și statele musulmane.

"Acest echilibru este extraordinar de necesar. Pe timpul lui Ceaușescu, România a avut rol de mediator între țările respective. Stricăm acum un lucru și asta îți creează dușmănii, care nu știi unde se duc. Dacă vor muta multe țări ambasada, ne vom muta și noi, dar nu trebuie să fim cap de lance, nu suntem SUA, China sau Rusia să intrăm în jocuri de felul acesta… Nu se face așa ceva. Este o greșeală imensă. Ne-au dat deja semnale două țări serioase - Iordania, un stâlp de stabilitate în zona respectivă, și Marocul, un stâlp de stabilitate în nordul Africii. Sunt două semnale de care trebuie să ținem seama. Și doamna prim-ministru spune că nu are nicio implicare... Cum așa? Este culmea, e ceva incredibil. Sau crede că suntem un popor de proști... Părerea mea este că ce spune domnia sa nu spune de la ea, ci primește ordine de la domnul Dragnea", a mai spus Costin Georgescu.

Liga Arabă a avertizat miercuri România că intenția de a-și muta ambasdada din Israel la Ierusalim va pune în pericol relația sa cu lumea arabă.

Avertismentul Ligii Arabe vine după ce, luni, Regele Iordaniei și-a anulat vizita în România ”în semn de solidaritate cu Ierusalimul”. Marți, Marocul a anulat vizita președintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu.

Costin Georgescu a îndeplinit funcția de director al Serviciului Român de Informații între anii 1997 - 2000, pe vremea guvernării Convenției Democratice (CDR).