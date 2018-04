Angajaţii din Ministerul Muncii, trădaţi de Olguţa Vasilescu. Ce se întâmplă cu salariile

Olguţa Vasilescu

Angajații sistemului instituţional al Ministerului Muncii nu au primit, la fel ca celelate categorii de bugetari, drepturile salariale înaintea Sărbătorilor Pascale, se arată într-un comunicat al Sindicatului Național al Funcționarilor Pubici - SNFP.

Angajaţii din Ministerul Muncii au fost uitaţi de la plata salariilor înainte de Paşte, în ciuda asigurărilor date de premierul Viorica Dăncilă. Funcţionarii publici acuză faptul că salariile angajaților bugetari se acordă în mod discreționar.

Sindicatul Național al Funcționarilor Pubici - SNFP, organizației sindicală care reprezintă funcționari publici și personal contractual de la nivelul Administrației Publice Centrale și Locale, solicită public Ministierului Muncii și Justiției Sociale să comunice motivele pentru care angajații sistemului institutional al Ministerului Muncii nu au primit, la fel ca celelate categorii de bugetari drepturile salariale inaintea Sărbătorilor Pascale.

"Decizia de a nu acorda drepturile salariale inaintea Paștelui a produs o dezamăgire extrem de mare in rândul agajaților sistemului institutional al Ministerului Muncii, având in vedere faptul că, in mod traditional, Sărbătoarea Paștelui implică pentru toate familiile de români cheltuieli suplimentare.

Considerăm că, la fel ca și celelalte categorii de angajați, membrii noștri de sindicat din cadrul sistemului instituțiunal al Ministerului Muncii și Justiției Sociale ar fi apreciat foarte mult o decizie în acest sens", se spune într-un comunicat de presă al SNFP.

Ordinul ministrului Finanţelor, prin care se stabileşte ce instituţii vor primi salariile pe luna martie, pe data de 5 aprilie, adică înainte de Paşte, a fost publicat, miercuri, în Monitorul Oficial.