România își sporește prezența în Afganistan și ia în calcul creșterea cheltuielilor militare

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că România își va spori prezența în Afganistan și a admis că la viitoarele summituri NATO se va discuta despre creșterea cheltuielilor pentru Apărare dincolo de 2% din PIB.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi, după summitul NATO, că România își va spori prezența militară în Afganistan.

"Noi ne-am angajat prima dată în CSAT şi astăzi am transmis aliaţilor că vom creşte numărul de personal în Afganistan de la cât avem acum - 770 şi ceva de oameni, în special militari, - la peste 950 anul viitor, care vor fi şi militari, şi jandarmi, şi personal civil. Este o creştere însemnată pentru România, dar ea se întâmplă în condiţiile în care noi am înţeles demult şi suntem convinşi că NATO nu este doar despre a primi securitate, ci şi despre a da securitate, despre a fi un factor de securitate în regiunea în care ne aflăm", a spus Iohannis.

Iohannis a admis totodată că anul viitor, discuțiile din NATO vor lua în calcul o creștere peste 2% din PIB a bugetului pentru cheltuieli militare. Donald Trump a menționat cifra de 4% din PIB ca posibil obiectiv pentru cheltuielile militare ale statelor membre.

”E o discuție complicată în condițiile în care toate sectoarele cer bani”, a spus Iohannis, care a precizat că în această privință nu s-a decis nimic.

Președintele a descris discuția pe tema cheltuielilor militare drept ”foarte intensă”, dar s-a declarat de acord cu faptul că toate statele trebuie să contribuie la securitatea comună.

”Nu există un conflict, există o discuţie şi aceste chestiuni pot să spun că au fost aduse în discuţie de preşedintele Trump. Preşedintele Trump nu a iniţiat un conflict, a spus lucrurilor pe nume. NATO este unită, unică, cea mai puternică alianţă care a existat pe Pământ, dar împreună ne-am angajat să cheltuim un pic mai mult ca să facem NATO şi mai puternică", a spus Iohannis, la sediul NATO.

Ce a obținut România

Iohannis a mai spus că România a obţinut două lucruri foarte importante la Summitul NATO de la Bruxelles şi anume un centru de comandă operaţional şi îmbunătăţirea statutului brigăzii multinaţionale.

"Încă din 2016 de la Summitul de la Varşovia, noi am încercat să consolidăm Flancul estic. Această încercare am făcut-o împreună cu ceilalţi de pe Flancul estic şi am obţinut pas cu pas o acceptare a importanţei Flancului estic, o întărire a prezenţei aliate pe Flancul estic şi în acest an. În acest demers de întărire a prezenţei pe Flancul estic, am obţinut două lucruri foarte importante: un centru de comandă, aşa-zis de trei stele, un centru de comandă operaţional (...) între nivel tactic cel mai de jos şi strategic cel mai înalt. Noi credem că vom avea în final, când centrul este complet, în jur de 400 de ofiţeri de stat major din toate ţările NATO care vor să fie împreună cu noi acolo. Am obţinut o îmbunătăţire, o upgradare a statutului brigăzii multinaţionale pe care am înfiinţat-o, care a căpătat un statut permanent. Vom continua să negociem cu ceilalţi aliaţi pentru o prezenţă cât mai solidă în cadrul acestei brigăzi multinaţionale. Iată deci două rezultate de care putem să fim mândri", a spus şeful statului român, într-o conferinţă de presă la sediul NATO.

Klaus Iohannis a explicat că în ceea ce priveşte centrul de comandă operaţional vor exista discuţii bilaterale.

"Noi avem foarte mult de lucru, fiindcă oamenii care urmează să participe, ofiţerii care vor veni în acest centru de comandă se alocă în baza unor discuţii bilaterale. În continuare vom discuta cu fiecare aliat în parte, vom prezenta oportunităţile şi credem că, aşa cum am reuşit de exemplu cu brigada multinaţională într-un timp record să avem o participare foarte-foarte bună, aşa vom reuşi şi cu centrul de comandă, dar lucrurile sunt abia la început", a arătat el.

Potrivit preşedintelui, un al treilea rezultat foarte important a fost faptul că o întreagă sesiune a NATO a fost organizată la iniţiativa României şi anume cea dedicată Mării Negre, la care au participat Georgia şi Ucraina.

"În ansamblu, postura NATO a fost întărită la acest summit. Avem o serie de rezultate frumoase atât în ce priveşte structurile de comandă la nivelul NATO în general, cât şi trupele alocate şi în final şi banii", a afirmat Klaus Iohannis, potrivit Agerpres.