România devine țara din UE cu cei mai mulți angajați care primesc salariul MINIM

Salariu minim

Salariul minim brut din România crește de la 1 februarie cu 200 de lei și ajunge la 1.450 lei (aproximativ 322 euro) pe lună, potrivit unei Hotărâri de Guvern aprobate încă de la începutul lunii ianuarie. România devine în acest fel țara din UE cu cei mai mulți angajați plătiți la nivelul salariului minim.

O dată cu creșterea salariului minim brut la 1.450 lei, numărul de salariaţi încadraţi la nivelul salariului minim brut pe ţară crește cu 276.897 persoane.

Este o creștere de aproape 30% a numărului de contracte la limita de jos a salarizării, creștere care situează România pe primul loc în UE după ponderea angajaților cel mai prost plătiți. Până acum, România era devansată de Slovenia, conform datelor Eurostat.

Astfel, începând cu 1 februarie 2017, peste 1,26 milioane de români vor fi plătiți la limita de jos admisă de lege, potrivit unor calcule ale guvernului publicate încă din noiembrie anul trecut. Cifra reprezintă 23% din totalul celor 5,5 milioane de salariați cu contracte de muncă înregistrați la Ministerul Muncii.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, publicate în iulie 2016, Slovenia avea cea mai mare pondere de contracte de muncă aflate la nivelul minim al salarizării - aproximativ 19%. România se afla pe locul doi, urmată de Polonia, Franța și Lituania.

România trece în acest moment pe primul loc în clasamentul angajaților prost plătiți, cu o pondere de În urmă cu 7 ani doar 4% dintre salariații din România erau plătiți cu salariul minim.

Studii realizate anul trecut vorbeau chiar de o pondere de până la 44% de salariați prost plătiți. Conform unui studiu realizat de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, aproape jumatate (44%) dintre contractele din România erau la nivelul salariului minim sau sub acesta. Mai exact, in martie 2016, 2.717.078 de contracte se situau la nivelul salariului minim sau sub acesta.

Angajați plătiți cu SALARIUL MINIM în UE:

Prăpastia dintre salariile mari și cele mici, uriașă în România

Structura salariaţilor pe categorii de venituri ilustrează o discrepanţă ma­joră pe piaţa muncii din Româ­nia, în care foarte mulţi salariaţi câştigă foarte puţin şi foarte puţini salariaţi au venituri mari.

Astfel, circa 44% dintre angajaţii români au venituri de sub 1.000 de lei net pe lună (adică peste 2 milioane de salariaţi), iar 28% câştigă între 1.000 şi 1.700 de lei net pe lună (adică peste 1,3 milioane de persoane).

Totodată, aproape un sfert (23% dintre angajaţi, adică 1,1 milioane de persoane) câştigă între 1.700 şi 4.000 de lei net pe lună, în timp ce 5% dintre salariaţii români (adică circa 250.000 de oameni) câştigă peste 4.000 de lei net pe lună.

„Sunt multe locuri în care mai toată lumea este plătită la nivelul salariului minim, pentru că angajaţii nu au o productivitate foarte mare. De aceea, creşterea salariului minim trebuie să meargă mână în mână cu creşterea productivităţii muncii, pentru că altfel costurile unei firme se majorează şi se poate ajunge la transformarea profitului în pierdere sau la restructurări. Salariul minim pe economie este mic în comparaţie cu cel din alte state europene, dar nu este mic prin comparaţie cu productivitatea angajaţilor", a explicat profesorul Marian Preda de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Guvernul a aprobat majorarea salariului minim la 1.450 lei pe luna, incepand cu 1 februarie 2017.

Este vorba de remuneratia de baza, bruta, garantata in plata, pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, reprezentand 8,735 lei/ora.

Astfel, valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata creste cu 16% fata de sfarsitul anului 2016, respectiv de la 1.250 de lei la 1.450 de lei.

Incheierea unui contract individual de munca cu stabilirea unui salariu de baza mai mic decat cel aprobat de Guvern constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 300 lei la 2.000 lei.