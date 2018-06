Rezultate Evaluare Naţională 2018. Cum se calculează media de admitere la liceu

Rezultate Evaluare Nationala 2018

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Elevii mai au puţin şi află ce note au luat la Evaluarea Naţională 2018, până atunci iată cum se calculează media de admitere la liceu!

Rezultate Evaluare Nationala 2018. Notele la Evaluarea Naţională 2018 vor fi publicate pe site-ul evaluare.edu.ro 2018 marţi, până în ora 12:00.

Despre media de admitere la liceu 2018

Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2018:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Calendarul admiterii la liceu in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018 – 2019



PREGATIREA ADMITERII LA LICEU 2018 2 februarie 2018 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii la liceu 2018 1 martie 2018 Inspectoratele scolare vor anunta metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna.

Comisia Nationala de Admitere va transmite modelul fisei de inscriere in clasa a IX-a si anexa acesteia, pentru elevii care vor sa participe la probele de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna. 2 mai 2018 Se vor afisa ofertele de scolarizare si formare profesionala, in functie de profiluri, calificari profesionale si domenii, pentru filiera tehnologica a invatamantului liceal.

Se vor stabili codurile fiecarei unitati de invatamant liceal sau profesional, in functie de profiluri, specializari, filiere si limba de predare.

Se va crea baza de date a fiecarei unitati de invatamant liceal si la nivel judetean; aceasta va contine informatiile personale ale tuturor elevilor de clasa a VIII-a, in SIIIR, privind formatiunile de studiu la care acestia sunt asociati.

Tiparirea brosurilor cu informatii despre admiterea la liceu. 7 mai 2018 Brosurile cu informatii despre admiterea la liceu vor fi livrate in scoli.

Inspectoratele vor trimite scolilor gimnaziale listele centrelor de inscriere si a scolilor arondate fiecarui centru.

Se va afisa in scoli graficul sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii de gimnaziu si parintii acestora. 14 mai 2018 Brosurile de admitere ale fiecarui judet vor fi transmise, in versiune electronica si tiparita, catre Ministerul Educatiei Nationale. 10 – 31 mai 2018 Vor avea loc sedinte cu parintii si viitorii absolventi pentru prezentarea planului de scolarizare si a procedurilor de admitere. 8 iunie 2018 Unitatile de invatamant gimnazial vor transmite comisiei de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti baza de date cuprinzand:

- mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a;

- elevii corigenti;

- elevii repetenti;

- elevii exmatriculati

- elevii cu situatia scolara neincheiata

Unitatile de invatamant gimnazial vor completa aceste informatii in aplicatia informatica centralizata. 11 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite Comisiei Nationale de Admitere baza de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale elevilor care au terminat clasa a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice completarii acestor date in aplicatia informatica centralizata. 25 iunie 2018 Comisia Nationala de Admitere va transmite comisiilor judetene baza de date cu mediile de admitere si ierarhia judeteana prin activarea sectiunilor si rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata. 26 iunie 2018 Secretariatele scolilor vor completa fisele de inscriere cu numele si codul unitatii de invatamant gimnazial, datele personale ale absolventilor clasei a VIII-a, mediile generale de absolvire, notele si mediile pe care le-au obtinut la Evalurea Nationala, clasa a VIII-a si mediile de admitere, prin tiparirea acestora din aplicatia informatica centralizata.

Se va anunta ierarhia la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor clasei a VIII-a, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere.



PROBELE DE APTITUDINI 10 – 11 mai 2018 Se vor transmite anexele fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la problee de aptitudini. 14 – 15 mai 2018 Inscrierile pentru probele de aptitudini. 16 – 18 mai 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini. 22 mai 2018 Se vor afisa rezultatele probelor de aptitudini.

Se depun contestatiile la probele de aptitudini, acolo unde acest lucru e permis prin metodologie. 25 mai 2018 Se vor afisa rezultatele finale, in urma rezolvarii contestatiilor probelor de aptitudini.

Se va transmite in format electronic si in scris, catre comisia de admitere judeteana sau a municipiului Bucuresti, lista candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata. 11 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal, care au organizat probele de aptitudini, listele candidatilor corigenti, repetenti, exmatriculati sau cu situatia scolara neincheiata, prin activarea rapoartelor respective in aplicatia informatica centralizata.

Comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational vor actualiza listele candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, eliminandu-i de pe liste pe cei corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata. 26 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor transmite unitatilor de invatamant liceal care au organizat probele de aptitudini, baza de date judeteana care sa cuprinda mediile de admitere, prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata. 27 iunie 2018 Comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti va valida lista candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si o vor afisa in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparirea acesteia din aplicatia informatica centralizata. 28 iunie 2018 Candidatii respinsi de la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini isi vor ridica fisele de inscriere de la liceele vocationale respective.

Transmiterea in format electronic a listei candidatilor admisi in fiecare judet, la clasele la care au sustinut probe de aptitudini, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.



PROBELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR DE LIMBA MODERNA SAU MATERNA 10 – 11 mai 2018 Eliberarea anexelor fiselor de inscriere pentru elevii care doresc sa participe la probele de verificare a cunostintelor de limba materna sau moderna. 14 – 15 mai 2019 Inscrierea pentru probele la limba moderna sau materna. 16 – 18 mai 2018 Desfasurarea probelor la limba moderna sau materna. 22 mai 2018 Afisarea rezultatelor la probele la limba moderna sau materna.

Depunerea contestatiilor (acolo unde este permis de metodologie). 25 mai 2018 Afisarea rezultatelor finale in urma contestatiilor.

Transmiterea listei cu rezultatele finale la proba la limba moderna sau materna catre comisia de admitere judeteana / a municipiului Bucuresti, prin completarea datelor in aplicatia informatica centralizata. 29 – 31 mai 2018 Candidatii vor ridica anexele fiselor de inscriere de la unitatile la care au sustinut probele la limba moderna sau materna. 6 iunie 2018 Candidatii care au sustinut probele de evaluare la limba moderna sau materna vor depune anexele fiselor de inscriere la unitatile de invatamant gimnazial absolvite. 7 iunie 2018 Comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti vor trimite in format electronic Centrului National de Admitere lista de candidati care au promovat proba de limba moderna sau materna si rezultatele acestora la probe, prin introducerea si confirmarea finalizarii introducerii acestor date in aplicatia informatica centralizata.



ADMITEREA CANDIDATILOR PE LOCURILE SPECIALE PENTRU ROMI

SI A CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SPECIAL 11 mai 2018 Afisarea locurilor speciale pentru romi. 15 iunie 2018 Ultima zi pentru primirea cererilor de inscriere pentru locurile speciale pentru romi. 5 – 6 iulie 2018 Repartizarea pe locurile speciale pentru romi, prin intermediul aplicatiei informatice centralizate. 5 – 6 iulie 2018 Inscrierea si repartizarea pentru invatamantul special prin intermediul aplicatiei informatice centralizate.



REPARTIZAREA COMPUTERIZATA SI ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT A CANDIDATILOR DIN SERIA CURENTA SI A CELOR DIN SERIILE ANTERIOARE CARE NU IMPLINESC VARSTA DE 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR ANULUI SCOLAR 2018 – 2019 29 iunie – 3 iulie 2018 Absolventii de gimnaziu si parintii acestora vor completa optiunile in fisele de inscriere, asistati de diriginti.

Absolventii de gimnaziu care doresc sa participe la admitere in alt judet vor completa fisele de inscriere conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere. 29 iunie – 3 iulie 2018 Introducerea datelor din fisele de inscriere in baza de date computerizata (aplicatia informatica computerizata) . 30 iunie – 4 iulie 2018 Candidatii si parintii vor verifica fisele editate de calculator si vor corecta eventualele greseli din baza de date.

Afisarea listelor corectate in aplicatia informatica computerizata. 4 iulie 2018 Ultima zi pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti.

Comisia din centrul de inscriere va preda fisele de optiuni originale catre centrul de admitere judetean / al municipiului Bucuresti. 5 iulie 2018 Centrele de admitere judetene / al municipiului Bucuresti vor transmite Centrului National de Admitere baza de date prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata. 6 iulie 2018 Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene / a municipiului Bucuresti vor verifica, corecta si ulterior transmite baza de date catre comisia nationala. 6 iulie 2018 Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata . 9 iulie 2018 Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor claselor a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019. 9 iulie 2018 Afisarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat.

Unitatile de invatamant gimnazial vor afisa listele cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate din unitatile de invatamant liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti. 10 – 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii. 13 iulie 2018 Unitatile invatamantului liceal de stat vor transmite situatia locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere. 16 – 18 iulie 2018 Comisia judeteana de admitere va rezolva situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata, repartizarea candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care nu au participat si a celor care au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate.



A DOUA ETAPA DE ADMITERE IN INVATAMANTUL LICEAL DE STAT,

PENTRU CANDIDATII DIN SERIA CURENTA SI A CANDIDATILOR DIN SERIILE ANTERIOARE

CARE NU IMPLINESC 18 ANI PANA LA DATA INCEPERII CURSURILOR

ANULUI SCOLAR 2018 – 2019 18 iulie 2018 Afisarea situatiei locurilor libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limba moderna sau materna. 3 septembrie 2018 Candidatii se vor inscrie la liceele care organizeaza probele de aptitudini sau probele la limba moderna sau materna. 4 – 5 septembrie 2018 Desfasurarea probelor de aptitudini sau probelor de limba moderna sau materna. 3 – 6 septembrie 2018 Absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare isi vor trimite cererile de inscriere. 7 septembrie 2018 Vor fi repartizati absolventii clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in termen sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anerioare. 7 septembrie 2018 Transmiterea rezultatelor repartizarii catre Centrul National de Admitere, prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.



ADMITEREA CANDIDATILOR PENTRU INVATAMANTUL SERAL SI CU FRECVENTA REDUSA 7 mai 2018 Anuntarea centrului special de inscriere a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019. 2 iulie 2018 Anuntarea calendarului admiterii la invatamant seral sau cu frecventa redusa pentru candidatii din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019. 10 – 13 iulie 2018 Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa a candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2018 – 2019. 16 – 18 iulie 2018 Repartizarea candidatilor din seriile anterioare, care implinesc varsta de 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2017-2018, pe locurile de la invatamantul seral sau cu frecventa redusa.





Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. După ce săptămâna trecută elevii de clasa a 8-a au susţinut Evaluarea Naţională 2018, acum ei aşteaptă cu nerăbdare notele.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Primele note Evaluare Naţională 2018 la Română şi Matematică Capacitate 2018 se vor afişa marţi, 19 iunie 2018, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Aşadar, elevii care nu vor fi mulţumiţi de rezultatele obţinute au doar câteva ore să depună contestaţii. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 23 iunie.

Evaluare.edu.ro 2018. Imediat după ce notele din pe judeţe vor fi disponibile pe edu.ro, ele vor fi publicate în acest articol, pe judeţe:

Evaluare.edu.ro 2018. Calendarul rezultatelor la Evaluarea Naţională 2018:

19 iunie 2018: Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 12:00)

9 iunie 2018: Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20-22 iunie 2018: Soluţionarea contestaţiilor

Cele mai bune licee din ţară şi cele mai căutate rămân Colegiul Naţonal "Gheorghe Lazăr", Colegiul Naţional "Sfantul Sava" sau Colegiul Naţional de Informatică "Tudor Vianu", toate din Capitală.

Evaluare.edu.ro 2018. În 2016, 75% dintre elevii care au susţinut examenul de Evaluare Naţională 2016 au obţinut note peste 5, au declarat oficiali din Ministerul Educaţiei. În Bucureşti, 47 de elevi au obţinut nota zece la examenul de Evaluare Naţională.

În total, 75% din elevii care au susţinut Evaluarea Naţională în 2016 au luat note peste 5, rata fiind în scădere faţă de 2015 când 79,3% dintre elevi au obţinut.

În 2017, 76,9% dintre candidaţi au promovat acest examen, rezultatul fiind cu aproximativ două procente mai mare decât anul precedent, când rata de promovabilitate a fost de 75%.

Dintre aceştia, 467 de candidaţi au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu faţă de 2016 (241), iar 32.460 de candidaţi (32,1%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe - 13.061 - sunt cuprinse în intervalul 9 - 9,49.

Evaluare.edu.ro 2018. Rata de participare a fost de 97,1%: peste 140.000 de candidaţi prezenţi dintr-un total de aproximativ 145.000 de înscrişi. Şase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă.

Aproape 1.800 de contestaţii s-au înregistrat în Municipiul Bucureşti, după afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională, din care majoritatea - 919 - au fost la Limba română, a declarat purtătorul de cuvânt al ISMB, Maria Ştefania Manea.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB) a declarat că 1.796 de contestaţii au fost înregistrate la nivelul Capitalei, dintre care mai mult de jumătate (919) au fost la Limba şi Literatura Română.

Sursa citată a adăugat că 831 de contestaţii au fost înregistrate la Matematică, iar 46, la Limba maternă.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Cum se depun contestaţiile la Evaluare Naţională 2018?

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Pentru a depune contestaţie pentru nota la Evaluarea Naţională, elevii trebuie să completeze o cerere adresată preşedintelui comisiei de contestaţii în care vor cere reexaminarea lucrării. Candidatul major şi părinţii/reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoţit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Peste 150.000 de absolvenţi de clasa a VIII-a au participat la Evaluarea Naţională, sesiunea 2018. Conform datelor centralizate de Ministerul Educaţiei Naţionale (99,69%),, în aplicația informatică figurau 150.310 candidați înscriși la Evaluarea Națională pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII).

Examenul a început luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, a fost organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă. Notele vor fi afișate pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Probele au început la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc., candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învăţământ/centrul de examen în acest scop. Candidaţii care refuză să depoziteze obiectele respective în sala desemnată de comisie în acest scop nu sunt primiţi în examen.

De asemenea, elevii sunt informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări (manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor), precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare: stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor și schemelor și instrumente de desen la Matematică.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a EN VIII, cazurile de fraudă și tentativă de fraudă sunt sancționate cu excluderea din examen și acordarea notei 1.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

Evaluare.edu.ro 2018. Rezultate Evaluare Nationala 2018. Cum sunt corectate lucrările?

Comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a vor/va asigura dotarea cu camere funcționale de supraveghere video și audio a sălilor de clasă din unitățile de învățământ în care se desfășoară probele pentru EVALUARE națională pentru elevii clasei a VIII-a, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Evaluare.edu.ro 2018. În vederea asigurării desfășurării corecte a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile din unitățile de învățământ și comisiile județene/ comisia municipiului București de organizare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învățământ respectivă.

Depunerea constestaţiilor: MARE ATENŢIE! Nota poate să fie mai mică după reevaluarea lucrărilor

Începând din 2017, Ministerul Educaţiei a anunţat că notele finale la Evaluarea Națională, după contestaţii, vor putea fi modificate în plus sau în minus fără limită de punctaj.

În sesiunea 2018, atât pentru bacalaureat, cât și pentru evaluarea națională, aceste diferenţe nu mai sunt impuse. Drept pentru care candidații la aceste examene, atunci când solicită reevaluarea lucrării, iau la cunoștință sub semnătură că nota poate fi modificată în plus sau în minus și cu 0,10 puncte și cu 0,50. Umare a reevaluării, nota finală este cea de la contestaţii.

