Val de "divorțuri" înainte de referendum. De ce se retrag în masă șefii secțiilor de votare

Sefii de sectii de votare renunta in ultima clipa. Care e motivul?

Val de retrageri ale preşedinţilor secţiilor de votare din mai multe județe din țară, înainte de referendumul pentru redefinirea familiei din 6-7 octombrie. Sute de președinți de secție din Bihor, Sibiu și Olt au anunțat că nu pot onora aceasta sarcină.

Cea mai critică situație este în Sibiu. Aproape jumătate dintre persoanele desemnate pentru conduce secțiile de votare s-au retras cu câteva zile înainte de referendum. E vorba de 150 din 373 de președinți.

Președintele Biroului Electoral Județean Sibiu susține că este un val de retrageri nemaiîntâlnit, potrivit Realitatea de Sibiu. În acest context, acesta a lansat un apel, pentru a evita blocajul.

"Ieri am avut un val de retrageri mai mare. Nu le-am centralizat, pentru că curg întruna, iar unii se răzgândesc... Dar sper să oprim aceste retrageri. Ieri aveam vreo 120 de secţii neacoperite de preşedinţi, astăzi mai avem vreo 25. Am reuşit să îi înlocuim. Motivele retragerii lor sunt diverse. Nu e un motiv anume şi niciun boicot, aşa cum se spunea. Dar oricum, referendumul o să decurgă aproape normal la Sibiu. Eu sper să îi înlocuim pe toţi. A fost o tragere la sorţi şi nu am reuşit să îi mai contactăm, pentru că datele nu erau actualizate din 2016", a explicat pentru realitateadesibiu.net Andrei Sebeşan.

Potrivit acestuia, nu este pusă în pericol organizarea Referendumului la Sibiu.

Probleme sunt și în județul Bihor unde s-au retras 121 dintre cei 650 de preşedinţi de secţii. Reprezentanţii Biroulul Electoral Judeţean spun că nu există niciun pericol ca activitatea să nu se desfăşoare normal sâmbătă şi duminică.

Persoanele aflate pe listele de rezervă au fost notificate, pentru ca scrutinul să se poată desfăşura normal.

În Olt, unde vor fi doua referendumuri, cel naţional, pentru redefinirea familiei, şi cel judeţean, pentru redenumirea judeţului Olt în Olt-Romanaţi au renunțat 52 de președinți din 379, scrie Realitatea de Olt.

Cei care au înaintat cereri de retragere au invocat motive personale şi medicale. Pentru organizarea referendumului în care se vrea schimbarea numelui judeţului în Olt-Romanaţi s-au alocat 900.000 de lei. Este inclusă tipărirea buletinelor de vot, autocolante, salariile președinților de secții, plus campania de informare privind data și obiectul referendumului.